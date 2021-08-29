فعاليات «العودة إلى المدارس» تصل «سوق التنين»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «سوق التنين»، أكبر مركز تجاري في العالم للمنتجات الصينية خارج البر الصيني الرئيسي وتديره «نخيل»، عن استضافته فعاليات «العودة إلى المدارس» والتي تستمر يومياً حتى 11 سبتمبر المقبل من الساعة 2 من بعد الظهر ولغاية الساعة 10 ليلاً، وهو يتيح المزيد من الوقت أمام الجميع لشراء مستلزماتهم المدرسية.

ويتميز «سوق التنين» بعرضه مجموعة واسعة من المنتجات التي تضم فئات مختلفة وبأسعار معقولة تلائم جميع المستويات وتشتمل على الملابس والأثاث المنزلي وصولاً إلى المعدات والأجهزة الإلكترونية. ومن هذا المنطلق، فإن «سوق التنين» يرحب باستقبال العائلات من مختلف أنحاء الإمارات لشراء المستلزمات والأدوات المدرسية التي تناسب جميع الطلبة من مختلف الأعمار.

وقال راشد الهرمودي، المدير في «سوق التنين»: نحن متحمسون للغاية للإعلان عن إطلاق سوق العودة إلى المدارس المرتقب بشدة على بُعد أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد. ويفتخر سوق التنين بتقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات بأسعار جذّابة مستوردة من أكثر العلامات التجارية شهرة في الصين تفسح المجال أمام العملاء لعقد صفقات رائعة. ونأمل في أن يستمتع المتسوقون بسوق العودة إلى المدارس هذا العام.

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