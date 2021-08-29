غرفة عجمان تُعرف بمنصة «إشعار»

المصدر: عجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة عمل افتراضية حول «منصة إشعار» التي أطلقها اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات لتمكين القطاع الخاص من المساهمة برسم السياسات الاقتصادية بما يضمن خلق بيئة أعمال جاذبة وتنافسية تقوم على رصد التحديات والقضايا التجارية التي تهم أعضاء الغرف ودراستها ووضع الحلول المقترحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

شارك في الورشة، التي قدمها عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في الغرفة، العديد من المسؤولين والمدراء في جهات حكومية في الإمارة، حيث جرى خلالها استعراض المزايا التي توفرها المنصة لقطاعات الأعمال، وآليات الانضمام إليها.

وقال النعيمي: تأتي هذه المبادرة ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة عجمان في العمل على توفير بيئة أعمال تنافسية تستند على مشاركة كافة القطاعات في وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات التي تمكنها من المساهمة بدور أكثر فاعلية في عملية التقدم والازدهار التي تشهدها عجمان والإمارات بشكل عام، ونتطلع من خلال هذه المنصة إلى معرفة التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات، وللعمل معها كفريق واحد من أجل الوصول إلى أفضل الحلول المبتكرة وأكثرها فاعلية في تحويل تحدياتها الحالية لفرص مستقبلية تعزز نموها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتتيح منصة «إشعار» لأعضاء غرفة التجارة والصناعة في الدولة المشاركة الفاعلة في رسم السياسات الاقتصادية من خلال المشاركة في إبداء الرأي بفعالية في التشريعات وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والقوانين واللوائح التنظيمية. كما تمكن غرف التجارة في الدولة من حماية ورعاية مصالح أعضائها من خلال معرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على إيجاد حلول لها بالتعاون مع القطاع العام.

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