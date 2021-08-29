الأسواق المحلية تمدد ساعات التداول إلى 5 يومياً 3 أكتوبر

المصدر: أبوظبي، دبي- البيان

أعلنت الأسواق المالية المحلية اعتزامها تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يومياً، اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل بهدف استقطاب السيولة وزيادة حجم التداولات ونشاط الأسواق، وتوسيع قاعدة المتعاملين.

استقطاب المستثمرين

وأعلن سوق دبي المالي اعتزامه تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يومياً بدلاً من 4 من 3 أكتوبر وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لتسهيل الأنشطة الاستثمارية، وفي سياق التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وبالتشاور مع كل الأطراف المعنية.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للسوق: إن هذه الخطوة تعزز من المكانة الرائدة لسوق دبي المالي وجهة استثمارية رئيسية، وتسهم في استقطاب شرائح أوسع وأكثر تنوعاً من المستثمرين لا سيما الأجانب الذين يبدون اهتماماً متواصلاً بالسوق، ومن ثم فإن تمديد ساعات التداول من شأنه منح المستثمرين بوجه عام، والأجانب على وجه الخصوص مرونة أكبر ومساحة زمنية أوسع لإنجاز أنشطتهم الاستثمارية في السوق.

قاعدة ضخمة

وأضاف: إن سوق دبي المالي يمتلك قاعدة ضخمة ومتنوعة من المستثمرين ينتمون إلى 207 جنسيات مختلفة، كما أن المستثمرين الأجانب يستحوذون على 48.2% من تداولاته.

وقد شهد السوق على مدى السنوات الماضية زيادة متواصلة في نسبة ملكية المستثمرين الأجانب، لتصل إلى 18.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية يونيو 2021، كما مثل الأجانب 69% من المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي في النصف الأول من 2021.

خفض العمولات

وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن خفض عمولات التداول على جميع الصفقات 50% من أول سبتمبر وكذلك تمديد ساعات التداول ساعة إضافية واحدة على أن يتم افتتاح التداول عند 10 صباحاً ويستمر التداول حتى الساعة 3 ظهراً من 3 أكتوبر.

ويعتبر خفض رسوم التداول – لتصبح 0,025% بدلاً من 0,05% - الثالث الذي يقوم به السوق خلال أقل من ثلاث سنوات والثاني خلال عام 2021. ويأتي أيضاً قرار تمديد فترة التداول ساعةً إضافية، بعد ما كان يتم إغلاقه سابقاً عند الساعة 2 ظهراً، لمواءمة ساعات التداول في السوق مع العديد من أسواق الأوراق المالية العالمية.

وتندرج هذه المبادرات ضمن إطار استراتيجية ADX One التي تم الإعلان عنها مطلع العام الحالي لتعزيز نشاط السوق وأيضاً لزيادة السيولة.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسرنا أن نتمكن من تلبية دعوات المستثمرين والمصدرين والوسطاء لخفض عمولات التداول وتمديد ساعات التداول ويعكس ذلك زيادة الطلب على الاستثمار في الشركات المدرجة في أبوظبي.

ويوفر سوق أبوظبي للأوراق المالية فرصاً استثمارية عالية النمو ضمن أطر تنظيمية عالمية المستوى وبيئة عمل مستقرة وخالية من الضرائب، كما يساهم تمديد ساعات التداول في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية".

أفضل الممارسات

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «تتماشى مبادراتنا في خفض عمولات التداول وتمديد ساعات التداول مع أفضل الممارسات الدولية، وتساعدنا أيضاً على تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجية ADX One في تعزيز السيولة وزيادة القيمة السوقية، كما تدعم هذه المبادرات جهودنا الدؤوبة، التي بذلناها على مدار العام الماضي لتوفير أفضل المنتجات والخدمات للمصدرين والمستثمرين.

وسنواصل العمل لتعزيز سيولة السوق، بينما نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة ADX One، التي أطلقناها مطلع هذا العام».

يشار إلى أن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع مؤخراً إلى مستوى 7700 نقطة للمرة الأولى مدعوماً بسلسلة من الإدراجات وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين. علاوة على ذلك، ارتفع المؤشر بنسبة 51% منذ بداية العام حتى الآن، ما يجعله واحداً من أفضل مؤشرات الأسهم أداء في العالم.

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