«حديد الإمارات» ترسي عقد المصمم العام لمصنع اللفائف على «تاتا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت حديد الإمارات، المصنّع المتكامل الرائد للحديد والصلب في الشرق الأوسط، عن ترسية عقد «المصمم العام»، على تاتا للاستشارات الهندسية المحدودة، أبوظبي، لمشروع إنشاء مصنع اللفائف المدرفلة على الساخن المؤتمت بالكامل والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تنفيذ تقييم ودراسة شاملة وتفصيلية للمشروع وجميع مراحله.

وتتولى الشركة الاستشارية، بموجب العقد الذي يمتد 10 شهور، إجراء دراسة لجميع المخططات الممكنة للمصنع الجديد، ومناقشة جميع القضايا اللوجستية والبيئية والوقوف على أحدث الحلول والتقنيات بالإضافة إلى تحديد الميزانية، وحيثيات المشروع، وما إلى ذلك.

تقييم شامل

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «نسعى للارتقاء إلى مستويات متقدمة، ولذا، فإن إجراء تقييم شامل ودقيق لمشروع تنموي ضخم، مثل إنشاء مصنعنا الجديد لإنتاج منتجات الحديد المسطحة، يكتسب أهمية مضاعفة، نظراً لأهميته في دعم خططنا للتوسع، الهادفة إلى ترسيخ مكانتنا الرائدة في صناعة الحديد والصلب المتكاملة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيق رؤيتنا بأن نكون ضمن أفضل مصنّعي الحديد في العالم».

وأضاف أن التعاون مع الشركة الاستشارية، يأتي انطلاقاً من حرص حديد الإمارات، على تبني أفضل الإجراءات والمعايير المطبقة عالمياً، بما يضمن عملية اتخاذ القرار بناءً على البيانات والمعلومات والدراسات المتخصصة، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

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