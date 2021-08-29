جمارك دبي: سعادة المتعاملين في مقدمة الأولويات

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، أن الدائرة تضع تحقيق سعادة المتعاملين عبر تطوير تجربتهم وتسهيل حصولهم على الخدمات الجمركية الذكية وتعزيز رضاهم على رأس قائمة أولوياتها، حيث تكرس الدائرة جهودها لمواكبة الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في 3 مراكز جمركية حيث زار مركز جمارك ميناء راشد، ومركز جمارك الميناء الجاف والأقمشة، ومركز خدمة عملاء ميناء جبل علي وتيكوم، ووجه موظفي الخطوط الأمامية بمواصلة التميز والعطاء وبذل المزيد من الجهد لتنفيذ مستهدفات الخطة الخمسية للدائرة 2021-2026، ومن أهدافها العمل على بناء تجربة وظيفية استثنائية ودعم الأداء الاحترافي.

وأوضح أن دائرة جمارك دبي تعمل بشكل مستدام على تطوير أنظمتها وإجراءاتها الجمركية والارتقاء بأساليب العمل المتبعة لتقديم أفضل الخدمات الذكية التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية مشيراً إلى أن جهود الدائرة في التحول الرقمي تكللت بالنجاح، حيث سجل عدد المعاملات الجمركية التي أنجزت عبر القنوات الذكية والإلكترونية للدائرة 99.6% بعدد 11.16 مليون معاملة من 11.2 مليون معاملة خلال النصف الأول.

لقاءات

عقدت جمارك دبي ممثلة في إدارة إسعاد العملاء لقاءات موسعة منفصلة عبر تقنية الاتصال المرئي مع العملاء بهدف إشراكهم في تصميم التحديث الجديد لميثاق سعادة العملاء، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات وتم خلال اللقاءات التعرف على مقترحات ومتطلبات المعنيين في التحديث.

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