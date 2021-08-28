«أوكسفورد بزنس جروب»: جهد حثيث من الإمارات لتمكين المرأة مهنياً

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت «أوكسفورد بزنس جروب» البريطانية للاستشارات والدراسات الاقتصادية جهداً حثيثاً من جانب الحكومة والسلطات المعنية في الإمارات لتمكين المرأة في أماكن العمل.

ونشرت «أوكسفورد بزنس جروب» تقريراً بعنوان «كيف توسع الإمارات والسعودية تمثيل السيدات في أماكن العمل؟»، إذ رصدت في تقريرها جهود التمكين المهني للمرأة في كلٍ من الإمارات والسعودية.

وأكد التقرير أن الجهد الحثيث الذي بذلته الإمارات لتمكين السيدات مهنياً استغرق سنوات من العمل الدؤوب والتغييرات القانونية الطموحة بُغية الوصول في نهاية الأمر إلى صيغ قوانين ولوائح تنظيمية تضمن مساواة النساء بالرجال في الحقوق والواجبات كافة في أماكن العمل، بما في ذلك حقوق الترقي وتبوؤ أعلى المناصب القيادة على السلم الوظيفي في مختلف الكيانات الحكومية والخاصة، إلى جانب المساواة في باقي الحقوق الوظيفية الأخرى، كالعطلات والإجازات وغيرهما.

معايير الحوكمة

وأوضح التقرير أن هذا الجهد جاء في سياق تَبَني حكومة الإمارات مبدأ المساواة بين الجنسين هدفاً رئيساً لتوجهها صوب تحسين معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأضاف التقرير إن هذا التوجه تمخض عن تقدم هائل على صعيد التمكين المهني للمرأة في السنوات الأخيرة.

وتطرق التقرير إلى مجلس التوازن بين الجنسين، فذكر أنه اضطلع بدور أساسي في قيادة جهود تمكين المرأة بمختلف أماكن العمل في الدولة.

واستعرض التقرير أبرز الخطوات التي اتخذتها حكومة الإمارات للتوسع في تمثيل المرأة بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة، فذكر أن عام 2019 على وجه التحديد كان من أهم الأعوام في هذا الشأن، ذلك أنه شهد الإعلان عن عدة تعديلات قانونية مهمة شملت حظر التمييز على أساس الجنس في التوظيف والالتحاق بالعمل لدى مؤسسات الدولة، وأيضاً إلغاء القيود الوظيفية التي كانت مفروضة على عمل المرأة في بعض القطاعات.

وأفاد بأن هذا السعي من جانب حكومة الإمارات لدعم مكانة المرأة مهنياً أتى بثماره المرجوة، وهو ما تبين من واقع البيانات المذكورة في إصدار هذا العام من التقرير السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي بعنوان «المرأة، العمل والقانون»، والذي يرصد الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء في 190 دولة.

وأفاد إصدار 2021 من التقرير بأن الإمارات تفوقت على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة في إتاحة الفرص الاقتصادية للسيدات، إذ حصلت على 82,5 من أصل 100 درجة، مقارنة بـ56 درجة فقط في إصدار العام الماضي.

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