«حي دبي للتصميم» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

أطلق حي دبي للتصميم حملة جديدة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك بالشراكة مع ثلاث رائدات أعمال إماراتيات.

حيث تحتفي حملة «يداك تصوغان المستقبل» بإسهامات المرأة الإماراتية المبدعة في حي دبي للتصميم الذي يضم أكثر من 500 شركة بما فيها نحو 100 شركة مملوكة من رواد أعمال إماراتيين، وتظهر كل من شفيى الخييلي التي أسست استديو التصميم الداخلي Soul Interior Studio، وفاطمة الخوري، صاحبة «مسكه» لفن تغليف الهدايا، هنادي الحاوي مؤسسة The Kape للأزياء المحتشمة في مقطع فيديو كجزء من الحملة.

وانضمت فنانة الحناء الشهيرة الدكتورة عذراء خميسة أيضاً إلى الحملة، حيث ابتكرت تصميمات حناء معقدة بشكل مذهل ومصممة حسب الطلب وجميلة لكل من المصممات الثلاث.

وتم استخدام صور التصميمات ضمن سلسلة منشورات ملهمة وتحفيزية على وسائل التواصل الاجتماعي وملصقات كبيرة الحجم سيتم عرضها بكافة أنحاء حي دبي للتصميم ليطلع عليها قرابة 10 آلاف متخصص ومبدع.

وتم إنتاج فيديو للحملة، يحتوي شهادات من المبدعات الإماراتيات الثلاث يشاركن فيها أفكارهن الشخصية حول الإلهام وسيرورتهن كرائدات أعمال ورؤيتهن للمستقبل.

وقالت خديجة البستكي المدير التنفيذي في حي دبي للتصميم: «يشغل يوم المرأة الإماراتية مكانة مهمة في قلبي وفي قلب كل إماراتية، ومن دواعي فخري أن أعمل مع شفيى وفاطمة وهنادي والدكتورة عزرا لترجمة تطلعاتنا في هذه الحملة التي تهدف لتسليط الضوء على المبدعات وتمكين رائدات الأعمال وترسيخ دور المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، فالمرأة هي الأم وهي الأساس لمستقبل مزدهر ومشرق».

ويصادف يوم المرأة الإماراتية يوم السبت 28 أغسطس، ويقام هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، وذلك بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقد تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في المنطقة بالمساواة بين الجنسين، حيث أن توفير فرص متساوية للجميع على صلة وثيقة بالتنمية المجتمعية المستمرة.

تتماشى حملة «يداك تصوغان المستقبل» مع شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام ويدعم المواهب المنخرطة باقتصاد المعرفة والابتكار في دبي. كما تم تنفيذ سلسلة أنشطة في حي دبي للتصميم للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، بما في ذلك تصاميم حناء مجانة لجميع النساء الإماراتيات.

وانطلاقاً من مكانته مركزاً عالمياً للأعمال في مجالات التصميم والابتكار بما في ذلك الأزياء والعمارة والفن والتصميم الداخلي، ينظم الحي فعاليات ونشاطات تخصصية على مدار العام، بما في ذلك شراكات استراتيجية مع أحداث وفعاليات رئيسية مثل أسبوع دبي للتصميم التي ساعدت في ترسيخ مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً، وبات الحي مقراً لكبرى الشركات العالمية مثل Dior و Burberry و شركة «زها حديد» للهندسة المعمارية Architects و Foster + Partners وهي أيضا مقر معهد دبي للتصميم والابتكار، الجامعة الوحيدة في المنطقة المخصصة للتصميم والابتكار.

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