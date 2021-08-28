جميلة المهيري: النموذج الإماراتي في الاحتفاء بالمرأة بات نموذجاً متفرداً بمعانيه ومضامينه عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي جميلة سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن يوم المرأة الإماراتي يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة خاضتها المرأة الإماراتية منذ بدايات تأسيس الدولة فكانت وبفضل دعم القيادة الرشيدة شريكة في بناء المجتمع وركيزة أساسية من ركائز تطور وتقدم الإنسان الإماراتي.

وأثنت معاليها على جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي كانت وما زالت أكبر داعم للمرأة الإماراتية في مسيرتها، حيث كان لمبادراتها وإسهاماتها بالغ الأثر في وصول المرأة الإماراتية لما هي عليه الآن من تقدم وريادة وازدهار.

وبينت معاليها أن النموذج الإماراتي في الاحتفاء بالمرأة بات نموذجاً متفرداً بمعانيه ومضامينه على المستوى العالمي، وذلك بسبب الإيمان المطلق بقدرة المرأة الإماراتية على قيادة النمو والتطور في مختلف المجالات والقطاعات التي بالفعل أثبتت فيها المرأة الإماراتية جدارتها وقدرتها على إحداث إضافة نوعية فيها.

وقالت معاليها: استطاعت دولتنا أن تضمن لها مكاناً متقدماً على الصعيدين الإقليمي والعالمي فيما يتعلق بالتوازن بين الجنسين، إذ حققت الدولة المركز الأول إقليمياً في مجال الأعمال والقانون، وكذلك الأولى إقليمياً في مجال المساواة بين الجنسين والـ 18 عالمياً، وذلك بفضل متابعة قيادتنا الرشيدة التي فتحت آفاق الإبداع والتنافس للمرأة الإماراتية وأوجدت البيئة الكفيلة بتحقيق ذلك سواء على الصعيد الاجتماعي أو القانوني.

وأشارت معاليها إلى أن المرأة الإماراتية باتت تشغل مناصب قيادية في شتى المجالات على جانب حضورها المتميز في أهم القطاعات إذ تشكل المرأة الإماراتية ما نسبته 60% من أعضاء مجالس الإدارات من فئة الشباب لعام 2020، وتشغل ما نسبته 18% من قطاع الفضاء في الدولة، وإلى جانب ذلك سطرت المرأة الإماراتية حضوراً قوياً في مجمل جهود الدولة خلال مواجهة الجائحة إذ تشغل المرأة الإماراتية ما نسبته 81.5% من الكوادر التمريضية المواطنة في الدولة.

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