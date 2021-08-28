«اقتصادية الشارقة» تستعرض تجارب رائدات الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

استضافت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إحدى رائدات الأعمال الإماراتيات في ندوة نظمتها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وبالتعاون مع مجلس سيدات أعمال الشارقة، وجاءت تحت عنوان «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» تناولت فيها تجربة المرأة الإماراتية في العمل والإبداع، وذلك في إطار جهودها ودعمها ومساندتها للمرأة الإماراتية، والتي تأتي ضمن عدد من المبادرات التي تم تطبيقها دعماً للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة.

وتم في الجلسة عرض تجارب أحد مشاريع ريادة الأعمال الناجحة في الإمارة بهدف تعزيز روح ريادة الأعمال وإلهام الجيل القادم من سيدات الأعمال بالحديث عن قصة إطلاق المشروع والتحديات التي تمت مواجهتها والتجارب المكتسبة وطرائق استدامة المشروع في المستقبل.

وأكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية مهمة للتعبير عن إنجازات ابنة الإمارات وتقدير دورها المحوري والحيوي ومساهمتها في نهضة الوطن، منوهاً بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية ما أوصلها لهذه المكانة التي تتبوأها اليوم، مؤكداً أن للمرأة الإماراتية دوراً بارزاً في المجالات كافة.

وأشار إلى أن الاحتفالات بهذا اليوم تأتي هذا العام رغم التحديات والظروف التي واجهت العالم، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة عودت العالم تحويل هذه الظروف والتحديات إلى فرص للإبداع والتقدم وهو ما حققته الدولة، بمنجزات عظيمة في مجال التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.

ومن جانبه قال عبدالعزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة نحتفل اليوم بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28-8 من كل عام، وهو يوم له منزلة خاصة في حياة كل امرأة إماراتية لأنه يترجم دعم القيادة الرشيدة للمرأة ودورها في عملية التنمية المستدامة بالدولة.

وأضاف نظمت الدائرة وبالتعاون مع مجلس سيدات أعمال الشارقة جلسة حوارية بعنوان المرأة طموح وإشراقة للخمسين وتم في الجلسة عرض تجارب أحد مشاريع سيدات الأعمال الناجحة في الإمارة بهدف تعزيز روح ريادة الأعمال وإلهام الجيل القادم من سيدات الأعمال الحديث عن قصة إطلاق المشروع والتحديات التي تمت مواجهتها والتجارب المكتسبة وطرائق استدامة المشروع في المستقبل.

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