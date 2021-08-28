وليد العوضي: المرأة الإماراتية مثال يحتذى بها في النجاح

المصدر: دبي ـ البيان

قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، إن احتفال المرأة الإماراتية بيومها هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» والذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ما هو إلا دليل واضح على أن مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الشاملة خلال الخمسين عاماً المقبلة، ستسهم في التسريع من إنجاز وتحقيق الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، بما يضمن بقاء الإمارات في المقدمة على مستوى العالم في جميع المجالات دائماً وأبداً.

وأضاف: «المرأة الإماراتية مثال يحتذى بها عندما نتحدث عن النجاح، فعلى مر السنين كانت ومازالت جزءاً لا يتجزأ من منظومة التقدم والتطور في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، وبفضل الدعم والاهتمام الدائم والمستمر من قِبل القيادة الرشيدة ساهم ذلك بتحقيق النجاح الذي نراه اليوم، وتشغل المرأة الإماراتية العديد من المناصب المرموقة على مستوى الدولة في المؤسسات العامة والخاصة، ونحن نفتخر بالإنجازات التي حققتها المرأة في دولة الإمارات خصوصاً في القطاع المالي الذي يلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات».

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