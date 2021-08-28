«سياحة عجمان» تزرع 50 شجرة قرم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

المصدر: عجمان-البيان

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وتزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيدها الخمسين، نظّمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع «مغامرات أقدر» و «كويست للمغامرات»، مبادرة لزرع 50 شجرة قرم (الماجروف) في محمية الزوراء الطبيعية.

هذه المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة الإماراتية في المجتمع، كما تعزز الوعي حول التنمية البيئية المستدامة حيث ارتفعت المساحة الإجمالية لغابات شجر القرم في المحمية من 1.2 كم/2 في عام 2018 إلى 1.5 كم/2 في عام 2021.

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