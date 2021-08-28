25 % من وظائف «توازن القابضة» تشغلها مواطنات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قال طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، إن نسبة النساء الإماراتيات في شركة توازن القابضة بلغت نحو 25 % من إجمالي الوظائف، فيما تستحوذ على نحو 10% من الوظائف الفنية والتقنية فيها، مؤكداً أن إدارة توازن القابضة مؤمنة بأهمية دور المرأة وتسعى إلى توفير الفرص الملائمة لتمكينها وتطوير قدراتها الفنية والإدارية للمساهمة في مسيرة نمو الشركة وتطورها.

وأشار الحوسني في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، إلى أن شركة توازن القابضة حريصة على دعم وتعزيز الكفاءات والخبرات المواطنة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الشركة فخورة برأس مالها البشري، حيث يضم كفاءات وخبرات وطنية متميزة قادرة على إدارة وتطوير مشاريع الشركة ومبادراتها المستقبلية بمهنية واحترافية عالية.

وأضاف أن توازن القابضة عملت على استقطاب الكوادر المواطنة بشكل عام وعلى توفير فرص التدريب والتطوير لهم من خلال برامج متقدمة تم تنظيمها بالتعاون مع مجلس التوازن الاقتصادي والشركات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية داخل الدولة وخارجها، موضحاً أن توازن القابضة قطعت خطوات واسعة انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية 2015 ـ 2021 التي تهدف إلى تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، وضمان مشاركتها في كل المجالات.

وأكد أن توازن القابضة التي تضم تحت مظلتها العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة مثل مجموعة إنترناشيونال جولدن جروب وشركة ترست العالمية وتوازن للتكنولوجيا والابتكار وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية ومجمع توازن الصناعي، ستواصل عمليات التوطين في مختلف التخصصات، كما ستواصل مساعيها للمساهمة في تمكين المرأة خاصة في الوظائف الفنية والهندسية.

وأوضح أن المرأة الإماراتية تشغل اليوم العديد من المناصب والوظائف الإدارية العليا وأبهرت العالم بإنجازاتها ومساهماتها في دعم وتعزيز مسيرة التنمية جنباً إلى جنب مع الرجل الإماراتي، مؤكداً أن المرأة الإماراتية سطرت إنجازات مشرفة في كافة المجالات وساهمت بفاعلية وتميز في مسيرة التنمية والتطوير التي شهدتها دولة الإمارات على مدى السنوات الخمسين الماضية.

وقال إن كل إنجازات المرأة ومكتسباتها في دولة الإمارات ما كانت لتتحقق لولا دعم ورعاية القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك الدعم المباشر والمتواصل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي أسهمت في توجيهها والارتقاء بمكانتها في المجتمع وألهمتها لتحقيق النجاح.

وشكلت نسبة النساء في المناصب الوزارية 27% وفي المناصب التشريعية العليا 50% مما وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الرائدة في العالم من حيث تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار، وذلك في ظل القرارات والتشريعات التي تتبناها الدولة لتمكين المرأة.

يشار إلى أن دولة الإمارات تحتفل في 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، والذي يصادف ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام. ويأتي هذا الاحتفال تكريماً للمرأة الإماراتية وتقديراً لدورها في مسيرة الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

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