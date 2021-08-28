حمد بوعميم: بصمات واضحة للمرأة في مسيرة التطور الاقتصادي

المصدر: دبي ـ البيان

أكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي أن المرأة الإماراتية تمكنت في الخمسين عاماً الماضية من عمر دولة الاتحاد من تحقيق الإنجازات الكبيرة، وترك بصمتها الواضحة في جميع المجالات، وكانت مساهمة فاعلة في مسيرة التطور التي شهدها القطاع الاقتصادي بالدولة، وتمكنت من الوصول إلى أعلى المراتب وقيادة كبرى المؤسسات، وترسيخ حضورها المهم في المحافل الاقتصادية المحلية والعالمية.

وبين أن هذه المكانة التي وصلت إليها المرأة أتت من النهج المميز الذي أسس له الوالد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على هديه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي آمنت بالدور الكبير الذي تلعبه المرأة، وأهمية تمكينها في المجتمع وبيئة الأعمال، حيث كانت ثقة القيادة الرشيدة بالمرأة الإماراتية عاملاً أساسياً في المكتسبات التي حققتها المرأة في بناء المجتمع والوطن.

وتقدم بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على دعمها الدائم واللامحدود للمرأة، والذي كان له كبير الأثر في تمكين المرأة وبلوغها للمكانة المميزة التي تحتلها في مجتمع الإمارات.

وختم قائلاً: يوم المرأة هو يوم فخر للمرأة الإماراتية، وإن شعار اليوم لهذا العام «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، هو تأكيد على الدور الذي سوف تقوم به المرأة الإماراتية في صناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات في سعيها للريادة واحتلال أعلى المراتب عالمياً.

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