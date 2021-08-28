«الأوراق المالية» تحتفي بإنجازات المرأة الإمارتية

المصدر: دبي-البيان

احتفلت هيئة الأوراق المالية والسلع بيوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة الخمسين» تماشياً مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة وبرعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

تضمن الاحتفال، الذي أقيم عبر تقنيات الاتصال عن بعد، عدداً من الفعاليات التي عكست جهود المرأة الإماراتية في مسيرتها نحو الريادة والتميز، بحضور د.مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، ومحمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية والمساندة، ومريم أهلي، مدير إدارة التراخيص، رئيس فريق التوازن بين الجنسين، وكافة موظفي الهيئة.

عبرت د.مريم السويدي في كلمة افتتاح الفعاليات عن أسمى معاني العرفان والامتنان للقيادة الحكيمة للدولة ولحكومتها الرشيدة ولأم الإمارات، لثقتهم وإيمانهم العميق بقدرات المرأة الإماراتية وتوفيرهم كافة مقومات النجاح لها؛ فقد وضعوا تمكين المرأة وترسيخ التوازن بين الجنسين في صدارة الأولويات وعلى رأس الأجندة الوطنية. كما توجهت كذلك بالشكر لكافة موظفات الهيئة على جهودهن البارزة في دعم مسيرة التميز والنجاح.

وأكدت د. السويدي: «على خطى حكومتنا الرشيدة.. وضعت الهيئة نصب عينيها تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، فأطلقت حزمة من المبادرات وأصدرت عدداً من القرارات، التي أحدثت فارقاً سواء على الصعيد الداخلي للهيئة، أو الصعيد الخارجي المتمثل في قطاع الأوراق المالية عموماً والشركات المساهمة خصوصاً».

وقالت: «على الصعيد الداخلي تولي الهيئة اهتمامها برفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والإشرافية؛ فبلغت نسبة النساء- وفق أحدث إحصائية- في الفئة القيادية 23%، و26% في الفئة الإشرافية، و33% في الوظائف التخصصية.

كما دأبت الهيئة على تحقيق مبدأ التوازن بين الجنسين في الرواتب واستحقاق العلاوات وبدلات تعليم الأبناء والمهمات التدريبية والرسمية داخل الدولة وخارجها، كما منحت التأمين الصحي لأسرة الموظفة، ولم تدخر وسعاً في تقديم كافة أشكال الدعم لفريق التوازن بين الجنسين».

وأضافت: «أما على الصعيد الخارجي فقد حرصت الهيئة على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة.. سواء من خلال زيادة مشاركتها في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة أو في الإدارة التنفيذية العليا لهذه الشركات؛ فأصدر مجلس الإدارة الموقر تعديلاً على»قرار دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة رقم 3/ ر.م لسنة 2020«يلزم جميع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة التي تخضع للقرار المذكور والمقبلة على انتخاب مجالس إداراتها بتعيين امرأة واحدة على الأقل كعضو في مجلس الإدارة، وتم العمل بالقرار من تاريخ 1/4/2021 مما أسهم في رفع تصنيف الدولة على مؤشرات التنافسية».

وتابعت: «فازت الهيئة في عام 2017 بجائزة أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين على مستوى دولة الإمارات عن مبادرة (تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات).

وفضلاً عن ذلك وَقَعت مع «آرورا 50» مذكرة تفاهم بهدف التعاون لزيادة تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة ودعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالدولة، وذلك بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الشريك المؤسس «آرورا 50»، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة».

شملت أجندة الاحتفال باقة منوعة من الفقرات والفعاليات، تضمنت كلمة رئيس فريق التوازن بين الجنسين، وفيلماً يحاكي الواقع والروتين اليومي الذي فرضته الجائحة على المرأة الإماراتية العاملة عن بعد، وجهودها في تحقيق التوازن بين العمل والمنزل، إلى جانب استعراض فيديو آخر يبرز جهود المرأة الإماراتية ودعم القيادة الرشيدة لها، بالإضافة إلى فقرة للمسابقات والجوائز.

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