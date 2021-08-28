سوق دبي المالي يُمدد ساعات التداول إلى 5 ساعات اعتباراً من 3 أكتوبر

المصدر: البيان

أعلن سوق دبي المالي اليوم عن تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يومياً بدلاً من 4 ساعات اعتباراً من يوم 3 أكتوبر 2021، وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لتسهيل الأنشطة الاستثمارية وفي سياق التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وبالتشاور مع كافة الأطراف المعنية.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للسوق إن هذه الخطوة تعزز من المكانة الرائدة لسوق دبي المالي كوجهة استثمارية رئيسية وتسهم في استقطاب شرائح أوسع وأكثر تنوعاً من المستثمرين لا سيما الأجانب الذين يبدون اهتماماً متواصلاً بالسوق، ومن ثم فإن تمديد ساعات التداول من شأنه منح المستثمرين بوجه عام والأجانب على وجه الخصوص مرونة أكبر ومساحة زمنية أوسع لإنجاز أنشطتهم الاستثمارية في السوق.

ويمتلك سوق دبي المالي قاعدة ضخمة ومتنوعة من المستثمرين ينتمون إلى 207 جنسيات مختلفة، كما أن المستثمرين الأجانب يستحوذون على 48.2% من تداولاته. وقد شهد السوق على مدى السنوات الماضية زيادة متواصلة في نسبة ملكية المستثمرين الأجانب لتصل إلى 18.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية يونيو 2021، كما مثل الأجانب 69٪ من المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي في النصف الأول من 2021.

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