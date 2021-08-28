«عروض صيف الشارقة» عزّزت السياحة ومبيعات التجزئة

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن «عروض صيف الشارقة 2021» أثبتت مُجدداً أهميتها كأحد أبرز الفعاليات التجارية والسياحية على أجندة الأحداث الاقتصادية التي تنظمها الغرفة بوتيرة سنوية، وأكثرها إسهاماً في رفع مبيعات التجزئة، وتحفيز رجال الأعمال على مضاعفة استثماراتهم في هذا القطاع.

واختتمت مساء أول من أمس في الشارقة فعاليات عروض صيف الشارقة التي نظمتها الغرفة على مدار 50 يوماً تحت شعار «صيف الشارقة_تسوق_جوائز_متعة» مسجلة موسماً جديداً تكلل بالنجاح، وحاز على رضا واستحسان سكان الإمارة وزوارها، وحقق عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة وقطاعات اقتصادية عدة أخرى.

وقدمت الغرفة نسخة هذا العام بحلّة مغايرة عن السنوات السابقة، من خلال موسم تميز بأجوائه السياحية الساحرة والعامرة بالفعاليات المتنوعة والأنشطة الترفيهية، ما أضفى على التسوق متعة ورونقاً خاصاً في ظل العروض المغرية والخصومات التي قدمتها مراكز التسوق والمحال التجارية في مختلف مدن ومناطق الإمارة على أرقى العلامات التجارية وغيرها من البضائع والمنتجات، والتي صاحبتها باقة كبيرة من الجوائز القيّمة والهدايا، مع تطبيق أقصى التدابير والإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة المجتمع.

ونجحت العروض في استقطاب أعداد كبيرة من المتسوقين والزوار من مختلف إمارات الدولة، الذين تمتعوا بالفعاليات الترفيهية والتراثية المتنوعة، واستفادوا من الحملات الترويجية والخصومات الكبرى التي وصلت نسبتها إلى 80%، وسط مشاركة هي الأكبر من محال البيع بالتجزئة في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية من الإمارة، وهو ما ساهم في منح قطاع التجزئة المزيد من الانتعاش والنمو.

تحقيق المستهدفات

وأعرب محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن سعادته بنجاح هذا الموسم من عروض صيف الشارقة، التي استطاعت أن تحقق مستهدفات الغرفة من هذا الحدث الذي يعد أحد أهم الفعاليات السنوية التي تنظمها الغرفة انطلاقاً من حرصها على إبراز مكانة الشارقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية.

فضلاً عن المساهمة في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق وتحقيق النمو المستدام لها، والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة الشارقة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وتعزيز سمعتها ومكانتها كمدينة نموذجية للحياة ووجهة رائدة وجاذبة للسياح ومركز اقتصادي حيوي لممارسة الأعمال.

وأشاد العوضي بتعاون كل الشركاء الاستراتيجيين لهذا الحدث ومراكز التسوق التي قدمت لسكان وزوار الإمارة تجربة تسوق مثالية بمعايير ومفاهيم عصرية جديدة ومبتكرة، وتميزت بالتزامها بتطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الصحية حفاظاً على سلامة الجميع، فضلاً عن غنى فعالياتها الترفيهية وتعدد الحملات الترويجية والخصومات الكبرى وباقة الجوائز القيّمة التي قدمتها.

مشيراً إلى أن توقيت العروض التي ترافقت مع احتفالات عيد الأضحى المبارك وموسم العودة للمدارس، أسهمت في تمكين قسم كبير من العائلات والمتسوقين على اختلاف شرائحهم الاجتماعية وميزانياتهم من شراء احتياجاتهم بأفضل الأسعار.

وبالتالي رفع نسبة المبيعات إلى أرقام قياسية من خلال اجتذاب أعداد كبيرة من الجمهور، ما انعكس بشكل إيجابي على قطاع تجارة التجزئة وأسهم في كسب رضا التجار والعديد من القطاعات الاقتصادية.

أفكار مبتكرة

وأكدت هنا السويدي، رئيس قسم المهرجانات والعروض في الغرفة، أن نجاح عروض صيف الشارقة 2021، يعد استكمالاً للنجاحات التي حققتها العروض في مواسمها السابقة ما يعطي دافعاً إضافياً نحو بذل المزيد من الجهود وطرح الأفكار المبتكرة لتطوير فعاليات المواسم المقبلة لرفع نسبة رضا الجمهور والتجار وتحقيق أفضل العوائد للعاملين في قطاع تجارة التجزئة وغيرها من القطاعات المستفيدة ومن أبرزها قطاعي الفنادق والسياحة والسفر.

مشيدة بدور مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التابعة للغرفة ومساهمتهم الكبيرة في تنظيم موسم حافل بالمفاجآت المتنوعة والمميزة والجاذبة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة التي تسعى بشكل حثيث إلى تعزيز دور الإمارة الريادي في تنظيم العروض الترويجية وإبراز مكانة مجتمع الأعمال المحلي وتنشيط الحركة التجارية في الأسواق بما يخدم الاستثمار ومجالاته المتعددة.

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