«بوابة الشرق مول» أفضل صفقات «العودة إلى المدرسة»

المصدر: دبي - البيان

بدأ الطلاب التحضير لموسم العودة إلى المدرسة بعد قضاء عطلة صيفية ممتعة، ويشارك «بوابة الشرق مول»، الوجهة الأفضل للتسوّق والترفيه العائلي في أبوظبي، آلاف الطلاب وذويهم في التحضيرات مع عرض العودة إلى المدرسة الترويجي، الذي يقدم لهم الكثير من المتعة والصفقات الرائعة بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز قيمة.

وسوف يتمكن زوّار «بوابة الشرق مول» من الاستمتاع بعرض موسم العودة إلى المدرسة في الفترة من 12 إلى 28 أغسطس الجاري، والحصول على فرصة للفوز بقسائم شرائية من «المول» بقيمة 50 ألف درهم، في السحب الخاص الذي سيجرى غداً.

وسوف يحظى الزوّار بفرصة للمشاركة في السحب، عند التسوّق بقيمة 200 درهم من متاجر «المول»، أو 400 درهم في «كارفور»، ويمكنهم مضاعفة فرصهم للربح عند التسوق من محال الطابق الأول.

بالإضافة إلى فرصة الفوز المتاحة أمام المتسوّقين في «المول»، سوف يحصل متابعو «بوابة الشرق مول» على مواقع التواصل الاجتماعي، على فرص كثيرة للفوز بالعديد من الجوائز القيمة، من خلال المشاركة في مسابقات ممتعة على صفحات «بوابة الشرق مول» الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن موسم «العودة إلى المدرسة» في «بوابة الشرق مول» يأتي برعاية: (A2Z)، محل الأطفال، «بيوتيك»، «كارفور»، «فخر الإمارات للعطور»، «اينوار»، «عيادة لومير»، «ترامبو بارك»، «تركواز سبا»، مركز «وايت ليلي» الطبي و«وناسة لاند».

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