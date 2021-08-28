9.5 مليارات مكاسب تقود سوق دبي إلى أعلى إغلاق أسبوعي في عامين

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

حققت أسواق الأسهم المحلية، مكاسب قوية في تداولات الأسبوع الماضي، مع صعود سوق دبي بأكبر وتيرة أسبوعية في عامين، رابحاً ما يربو على 9.5 مليارات درهم ومدعوماً بجملة من المحفزات، في مقدمتها إدراج 7 أسهم إماراتية على مؤشرات «فوتسي راسل» العالمية.

وصعد سوق دبي 2.17%، إلى أعلى مستوياته في عامين، 2900 نقطة، بدعم ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية، بقيادة العقار والبنوك، فيما زاد سوق أبوظبي 0.06%، إلى 7625 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك والطاقة والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 8.8 مليارات درهم، منها 7.65 مليارات في أبوظبي، و1.15 مليار في دبي، وجرى التداول على 3 مليارات سهم، موزعة بواقع 1.84 مليار في أبوظبي، و1.27 مليار في دبي، عبر تنفيذ 47.35 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، واصل سوق دبي أداءه القوي وزيادة مكاسبه في تداولات الأسبوع الماضي، فيما تراجع الزخم التصاعدي لسوق أبوظبي ولكنه حافظ على مركز الصدارة عالمياً من ناحية الأداء منذ بداية العام الجاري.

وأرجع دياب لـ«البيان الاقتصادي»، الأداء الجيد للأسواق المالية المحلية إلى النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن الربع الثاني من العام الحالي، والتي جاءت أفضل من التوقعات مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي إذ سجلت البنوك الإماراتية أعلى معدل نمو بنسبة 11.8%.

وأشار رائد دياب إلى أن استمرار الدولة في أخذ جميع الاحترازات الوقائية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» مرة أخرى تزامناً مع معاودة فتح الأنشطة الاقتصادية والوصول إلى المناعة المجتمعية.

إضافة إلى الدعم الحكومي الكبير والتسهيلات المقدمة للنهوض بالاقتصاد ستؤدي إلى جذب المستثمرين إلى الأسواق على المدى الطويل، مشيراً إلى أن التباين في أداء الأسواق قد يستمر ولكن لا يوجد أي إشارات حتى الآن توحي بانتهاء الاتجاه التصاعدي ولكن من الممكن رؤية عمليات تصحيح فنية طبيعية وجني أرباح.

سوق دبي

فيما عزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.1% مع نمو «دبي الإسلامي» 1.6% و«الإمارات دبي الوطني» 2.96%، وارتفع قطاع العقار 2.3% على وقع صعود «إعمار العقارية» 1.47% و«إعمار للتطوير» 2.57% و«إعمار مولز» 2.5% و«الاتحاد العقارية» 13.6% و«ديار» 8.9%، فيما استقر «داماك».

وصعد قطاع النقل 3.7% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 2.87% و«أرامكس» 4.5% و«الخليج للملاحة» 3.2%، فيما نما قطاع الاستثمار 1.57% مستفيداً من صعود «دبي للاستثمار» 2.2%، بينما انخفض «شعاع كابيتال» 1.9% واستقر «سوق دبي المالي».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 266 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 206.3 ملايين درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 57 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 25%، تلاه «أجيليتي» 14.6%، ثم «الاتحاد العقارية» 13.6%، فيما كان «الفردوس القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 26.8%، تلاه «اكتتاب» 4.25%، ثم «تكافل الإمارات» 1.97%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 147.8 مليون درهم، منها 37.4 مليون درهم للخليجيين و110.4 ملايين درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 147.85 مليون درهم، موزعة بواقع 42.7 مليون درهم للعرب و105.1 ملايين درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق العاصمة نمو قطاع البنوك 0.72% على وقع صعود «أبوظبي الأول» 1.07% و«أبوظبي الإسلامي» 1.27%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.47%، وزاد قطاع الطاقة نحو 4% بعد ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.22% و«دانة غاز» 12.68% و«طاقة» 2.42%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.47% مع هبوط «ألفا ظبي» 2.28% فيما زاد «الواحة كابيتال» 1.69% و«إشراق» 8.39% و«العالمية القابضة» 0.14%، وانخفض قطاع الاتصالات 1.71% مع هبوط سهم «اتصالات» 1.82%، فيما ارتفع «الياه سات» 1.92%، وتراجع قطاع العقار 0.57% مع انخفاض «الدار» 0.73% فيما زاد «رأس الخيمة العقارية» 2.13%.

تزعم «العالمية القابضة» النشاط بسيولة 1.6 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.5 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 1.47 مليار درهم، وحقق «ايه اس جي» أكبر ارتفاع بنسبة 42.6%، تلاه «مخازن زي» 37.1%، ثم «منازل» 24.1%، بينما سجلت 3 شركات أكبر انخفاض بنسبة 10% وهي «الوطنية للتكافل» و«التجاري الدولي» و«أريد».

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 233.7 مليون درهم، موزعة بواقع 3.8 ملايين درهم للعرب و229.9 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 233.7 مليون درهم، منها 51 مليون درهم للخليجيين و182.6 مليون درهم للمواطنين.

الاستثمار المؤسسي

ومالت المؤسسات نحو الشراء الأسبوع الماضي، بصافي استثمار 135.8 مليون درهم، منها 108.54 ملايين في دبي، و27.27 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 135.8 مليون درهم، موزعة بواقع 108.54 ملايين في دبي، و27.27 مليوناً في أبوظبي.

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