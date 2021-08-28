«فورسيزونز» أيقونة جديدة على قناة دبي المائية

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تعمل آليات البناء وفرق العمل الهندسية على الطرف الآخر الهادئ من ضفاف شواطئ دبي لإنجاز مشروع سياحي أيقوني جديد يحمل علامة « فورسيزونز» الشهيرة وهو الثالث للسلسلة الفندقية في دبي.

وقالت مصادر عقارية لـ«البيان» إن المشروع الجديد يمتد على مساحة 11.750 متر مربع في موقع استراتيجي بمنطقة قناة دبي المائية، وتطوره إتش إتش للتطوير التي تمتلك محفظة تطوير فندقية تضم منتجع فورسيزونز جميرا بيتش، وفندق فور سيزونز مركز دبي المالي العالمي وريزيدنسز 22 الخليج التجاري.

وأوضحت أن العمل يجري على قدم وساق حتى الإنجاز المتوقع للمشروع نهاية 2022 أو بداية 2023، ليلتحق بمحفظة فورسيزونز التي تضم أكثر من 100 فندق في جميع أنحاء العالم. وقامت شركة هوبكنز للهندسة المعمارية بإنجاز التصاميم الفريدة للمشروع الذي يضم مجموعة من مساكن البنتهاوس الفاخرة ومنازل فخمة خاصة، بتصاميم معيشة فريدة وضعتها المهندسة الفرنسية سيبيل دي مارجري.

ومن أبزر مكونات المشروع 28 مسكنا بأسلوب معيشة راق وتتمتع جميع مساكن المشروع بمدرجات تطل مباشرة على مياه الخليج العربي ومياه قناة دبي المائية ويضم الطابق الأول، حديقة خضراء وحمام سباحة مفتوحاً على المناظر الطبيعية ومرافق صحية على أحدث طراز، ونادياً للأطفال وملعباً خارجياً، ومركزاً للياقة البدنية وسبا.

وتُعد سلسلة فورسيزونز واحدة من أفخم وأشهر السلاسل الفندقية من فئة 5 نجوم على مستوى العالم، والتي تضم عدة فروع ضخمة وراقية بمدن العالم المُختلفة، بما فيها فرعان يستقطبان الآلاف من النزلاء خلال عُطلات السياحة في دبي وهما فندق فور سيزونز دبي جميرا، المطل على ساحل جميرا ويوفر منطقة شاطئ خاصاً مع واجهة فخمة ووحدات أنيقة، ومرافق ترفيه للعوائل كالمسابح وخدمات اللياقة والسبا. أما الثاني فهو فندق فور سيزون دبي المركز المالي، الذي يتميّز بموقعه داخل مركز المال والأعمال بالمدينة ما يجعله مثاليًا لإقامات رجال الأعمال.

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