«سي بي آر إي»: مؤشرات قوية على عودة اقتصاد الإمارات إلى حالته الطبيعية

المصدر: دبي- سيد صالح

رصدت «سي بي آر إي جروب» الأمريكية للاستشارات العقارية والخدمات الاستثمارية مؤشرات قوية تؤكد عودة النشاط الاقتصادي بالإمارات إلى سيرتها الأولى وحالتها الطبيعية قبل تفشي جائحة «كوفيد 19».

وبحسب التقرير الذي أصدرته «سي بي آر إي جروب» بعنوان «الإمارات: استعراض أحوال السوق في النصف الثاني من 2021»، فقد تتابعت خلال الفترة الأخيرة المؤشرات التي تعكس استعادة النشاط الاقتصادي بالدولة لأدائه المعهود قبل الجائحة.

ويرصد التقرير أوضاع السوق بالإمارات خلال النصف الأول، كما يستشرف الآفاق المتوقعة في النصف الثاني.

وأفاد التقرير بأن أبرز المؤشرات التي توضح تعافي اقتصاد الإمارات «مؤشر مديري المشتريات» الذي يصدر بصفة شهرية عن شركة «آي إتش إس ماركيت» البريطانية للبيانات الاقتصادية لتقييم أداء القطاع الخاص غير النفطي بمختلف دول ومُدُن العالم.

وأضاف أن متوسط أداء المؤشر شهد ارتفاعاً فوق حاجز الــ 50 في كل فصل بدءاً من الفصل الثالث من 2020، الأمر الذي يشير إلى سرعة تعافي القطاع الخاص غير النفطي بالدولة في خضم أزمة الجائحة وتداعياتها. وعلاوة على ذلك، فقد سجل المؤشر في الشهر الماضي 54.0، وهي أعلى قراءة له منذ عامين، كما واصل ارتفاعه فوق حاجز الــ 50 للشهر الثامن على التوالي، ما يعكس توسعاً مطرداً في النشاط الاقتصادي بالدولة.

وتطرق التقرير إلى مؤشرات أخرى للتعافي، ومنها توقعات كلِ من صندوق النقد الدولي ومصرف الإمارات المركزي بتحقيق الإمارات لنمو في ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، بالمقارنة بالانكماش الذي تسببت فيه الجائحة العام الماضي، كما كان الحال في كافة دول العالم.

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