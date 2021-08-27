يوتيوبر أمريكي يجمع طائرة لطيران الإمارات بـ 40 ألف قطعة ليغو " فيديو"

المصدر: البيان

جمع يوتيوبر أمريكي طائرة تابعة لطيران الإمارات من طراز "إيرباص إيه 380" باستخدام 40 ألف قطعة من الليغو.



وجاك كارلسون هو يوتيوبر عمره 18 عاماً، يقوم بتصميم وبناء موديلات طائرات مخصصة من ليغو، وقد وجد هذا الشغف من خلال دمج حبه للطيران مع اهتمامه بالليغو.

يوتيوبر أمريكي يجمع طائرة تابعة لـ #طيران_الإمارات من طراز إيرباص إيه 380 باستخدام 40 ألف قطعة من LEGO!@emirates#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/f8Lfuw0O3E — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) August 27, 2021

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