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    يوتيوبر أمريكي يجمع طائرة لطيران الإمارات بـ 40 ألف قطعة ليغو " فيديو"

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    • البيان
    التاريخ:

    جمع يوتيوبر أمريكي طائرة تابعة لطيران الإمارات من طراز "إيرباص إيه 380" باستخدام 40 ألف قطعة من الليغو.
     
    وجاك كارلسون هو يوتيوبر عمره 18 عاماً، يقوم بتصميم وبناء موديلات طائرات مخصصة من ليغو، وقد وجد هذا الشغف من خلال دمج حبه للطيران مع اهتمامه بالليغو.

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