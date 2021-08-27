رجال أعمال: توظيف الطاقات النسائية ضمانة لبناء المستقبل وصنع المعجزات

المصدر: دبي – البيان

تمضي المرأة الإماراتية قدماً في إطلاق إمكاناتها وطاقاتها وتوظيفها بالشكل الأمثل لصنع المعجزات وبناء المستقبل الذي لا يمكن الوصول إليه من دون مشاركة المرأة.

وأكد رجال أعمال أن الحكومة الرشيدة وضعت تمكين المرأة في صدارة أولوياتها الاستراتيجية باعتبارها شريكة التنمية وصانعة الأجيال.

وقال سالم أحمد الموسى، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«مشاريع سالم أحمد الموسى»: يشرّفنا أن نحتفي بيوم المرأة الإماراتية التي لطالما كانت السند في قيادة مسيرة النهضة الشاملة التي تقودها دولتنا في ظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي وضعت تمكين المرأة في مقدمة الأولويات الاستراتيجية إيماناً بدورها المحوري باعتبارها قلب الوطن وشريكة التنمية وصانعة الأجيال وصاحبة الإنجازات.

وأضاف سالم الموسى إن شعار العام الحالي المرأة «طموح وإشراقة للخمسين» يأتي بمقام عربون تقدير لبنات الإمارات اللواتي يواصلن تحقيق مكتسبات حضارية مهمة تجعل منهنّ نموذجاً مُلهماً في العزيمة والإصرار والطموح والريادة في مختلف المجالات الحيوية، ليؤكّدْن أنّهنّ قوة دافعة وراء إعلاء شأن الإمارات قوةً مؤثرةً في الخريطة العالمية. كما يعكس الشعار الثقة العالية بالمرأة مساهماً رئيساً في دفع عجلة تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة في الخمسين عاماً المقبلة في استشراف وصنع مستقبلٍ أكثر تطوراً وأمناً وازدهاراً للجميع.

ثقة وثبات

وقال أحمد رحمة المسعود نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود: تحتفي دولة الإمارات مجدّداً بمكتسبات المرأة الإماراتية التي تمضي بثقة وثبات على درب التميز والريادة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي أرست دعائم تمكين بنات الوطن ليكنّ قدوةً في الإنجاز والعطاء والتفوق، وقوةً داعمة لمسيرة التنمية الشاملة التي تقودها الإمارات منذ نحو 50 عاماً.

وأضاف إننا نجدّد التزامنا الراسخ دعم جهود تمكين المرأة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من فريق عملنا، مؤكّدين عزمنا على توفير السبل كافة لتوظيف طاقاتها وإمكاناتها بالشكل الأمثل في خدمة المساعي الرامية إلى إعلاء شأن الإمارات على الخريطة العالمية.

مسار النمو

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: نُحيي مُجدّداً «يوم المرأة الإماراتية» تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» تقديراً وتكريماً لمساهمات النساء الإماراتيات اللّواتي قدّمن نموذجاً مشرّفاً عن الريادة والتميز، ولا سيّما في مجال دفع مسار النمو والتنويع الاقتصادي، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي وضعت تمكين المرأة في مقدّمة الأولويات الاستراتيجية، باعتبارها شريكة التنمية وصانعة الأجيال. وتشغل المرأة الإماراتية اليوم مناصب قيادية ومؤثرة في مختلف المجالات الحيوية، بما فيها المالية والمصرفية، لتساهم بذلك في دفع عجلة الاستعدادات الجارية للخمسين عاماً المقبلة التي ستشهد قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني.

وأضاف إننا في «الأنصاري للصرافة» نجدّد التزامنا تمكين الكوادر النسائية العاملة لدينا ضمن بيئة عمل إيجابية ومحفزة على النجاح والابتكار، بما يدعم مساعي وطموح دولة الإمارات للوصول إلى المراكز الأولى عالمياً في جميع المجالات.

عنصر مؤثر

وأكد لالو صامويل رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة ـ كينجستون القابضة رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يعكس إيمان وتقدير القيادة الرشيدة بنساء الإمارات، ويؤكد القناعة الراسخة في المجتمع الإماراتي بأهمية دورها في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، ويجسد في الوقت نفسه التقدير والعرفان لها بما بذلته من جهود إلى جانب أخيها الرجل في الدفع بعملية التنمية الشامـلة من خلال مختلف مواقع عملها.

وأعرب صامويل عن مدى إعجابه الشديد بالتجربة الإماراتية في تمكين المرأة في جميع المواقع والقطاعات وقدرة المرأة في الإمارات على تحقيق النجاحات على المستويات المحلية والعالمية، حتى غدت اليوم عنصراً مؤثراً في مجتمعها ونموذجاً تحتذي به نساء العالم.

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