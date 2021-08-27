فعاليات اقتصادية: ركيزة التطور وأساس التنمية وجوهر العطاء

المصدر: دبي - البيان

عززت المرأة في الإمارات مساهماتها في دفع التنمية الشاملة في الدولة عبر مساهمة حقيقية في البناء والتنمية لتصبح ركيزة من ركائز التطور وأساس التنمية وجوهر العطاء.

وأكدت فعاليات اقتصادية أن المرأة الإماراتية ركيزة أساسية من ركائز التطور وأساس التنمية في المجتمع الإماراتي إذ بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات قرابة 25 ألفاً يملكن نحو 50 ألف رخصة تجارية باستثمارات تصل إلى 60 مليار درهم كما تحجز سيدات الأعمال الإماراتيات سنوياً مواقع متميزة من بين أقوى 100 امرأة في عالم الاقتصاد في الوطن العربي وفقاً لمجلة «فوربس». فضلاً عن العديد من الإنجازات في الوظائف القيادية والإدارية في القطاعين العام والخاص والتي تؤكد جدارة المرأة الإماراتية بما وصلت إليه وأنها أهل لتحقيق طموح الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

رؤية طموح

وقال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن احتفال المرأة الإماراتية بيومها هذا العام دليل على أن مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة في الخمسين عاماً المقبلة، ستساهم في التسريع من إنجاز وتحقيق الرؤية الطموح لقيادتنا الرشيدة، بما يضمن بقاء الإمارات العربية المتحدة في المقدمة على مستوى العالم في جميع المجالات دائماً وأبداً.

وأوضح أن المرأة الإماراتية مثال يحتذى به حينما نتحدث عن النجاح، فعلى مر السنين كانت وما زالت جزءاً لا يتجزأ من منظومة التقدم والتطور في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، وبفضل الدعم والاهتمام الدائم والمستمر من قِبل القيادة الرشيدة ساهم ذلك في تحقيق النجاح الذي نراه اليوم، وتشغل المرأة الإماراتية العديد من المناصب المرموقة على مستوى الدولة في المؤسسات العامة والخاصة، ونحن نفتخر بالإنجازات التي حققتها المرأة في الإمارات وخصوصاً في القطاع المالي الذي يلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جوهر العطاء

وأكد عبدالله العويس، أن المرأة الإماراتية ركيزة أساسية من ركائز التطور وأساس التنمية وجوهر العطاء في المجتمع الإماراتي، وهي جزء رئيس في منظومة التميز والريادة التي شهدتها دولة الإمارات في الخمسين عاماً السابقة والتي استطاعت فيها أن تثبت جدارتها وتحقق حضوراً نوعياً متميزاً في المجالات كافة ومفاصل الحياة.

وأشار إلى أن حضور المرأة الإماراتية الفاعل ودورها الإيجابي في المواقع الحيوية والقيادية والتنفيذية والإدارية في مختلف المجالات والقطاعات، جعلها جديرة بشعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، الذي وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بإطلاقه للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لعام 2021.

ويؤكد في الوقت ذاته نجاح الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها القيادة لتمكين المرأة والتي أوجدت إطاراً تشريعياً ومؤسسياً داعماً للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، والذي تجسد في تحقيق ابنة الإمارات العديد من الإنجازات ليس على الصعيد الوطني فقط بل الإقليمي والدولي.

مكانة ريادية

وأكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن المكانة المرموقة والريادية التي حققتها المرأة الإماراتية أهلتها للمنافسة على المستوى العالمي لتحتل مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية بمختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية.

مشيراً إلى أنها نالت ثالث أعلى نسبة في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، والمركز الأول إقليمياً في مجال سد الفجوة المهنية بين الجنسين، والمركز الأول عالمياً في سد الفجوة على المستوى التعليمي، وذلك وفقاً لأحدث المؤشرات الإقليمية والعالمية.

وأضاف مروان السركال: «في (شروق) نوفر بيئة داعمة للمرأة تمكنها من دخول سوق العمل والمساهمة في مسيرة نمو الإمارة وبناء مستقبلها.

تذليل التحديات

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة مهمة للاحتفاء بإنجازاتها في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتربوية والتي حققت من خلالها مكانة رفيعة سواء في محيطها الاجتماعي أو على المستويين الإقليمي والعالمي، وهذه المكانة لم تكن لتتحقق لولا إيمان قيادتنا الرشيدة الراسخ بقدرة المرأة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات وتذليلها التحديات كافة التي تحول دون ذلك.

وأكد المشرخ أن إمارة الشارقة أسوة بدولة الإمارات هيأت المناخ المناسب لدعم وتمكين المرأة من خلال تكريسها مبدأ تكافؤ الفرص وإطلاق المبادرات التي ترتقي بدورها، إلى جانب شغلها المناصب في مختلف القطاعات والحقول.

مشيراً إلى أن جهود مكتب استثمر في الشارقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارب الاقتصادية المختلفة بما تمثله من فرص وتجارب ومهارات جديدة وبما تستحدثه من قطاعات إلى جانب دعم القطاعات القائمة تنعكس إيجاباً على تقدم المجتمع بشكل عام ومسيرة تمكين المرأة على وجه الخصوص.

تتويج المسيرة

وقال محمد أحمد أمين العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفال بإنجازات ابنة الإمارات والتعبير عن مدى التقدير لدورها الفاعل في تقدم الوطن ونهضة اقتصاده ومسيرة التنمية المستدامة فيه وهو تكريم تستحقه وتتويج لمسيرتها طوال خمسين عاماً من عمر الاتحاد.

مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات رسمت للمرأة الإماراتية نهجاً واضحاً ومساراً وضعها في المكان اللائق بها، وكعادتها انتهزت الفرصة واختصرت عقوداً من الزمن مقارنة بمثيلاتها في دول العالم، بفضل إيمان القيادة بقدراتها وأهمية تمكينها وتعزيز دورها الفعّال ومشاركتها الإيجابية في نهضة البلاد، ودعم وصولها لمواقع صنع القرار، وضمان تكافؤ فرصها لبناء المستقبل الواعد الذي ينشده الجميع لهذا الوطن.

وأكد محمد العوضي، أن شعار المرأة طموح وإشراقة للخمسين الذي وجهت بإطلاقه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، هو شعار تستحقه المرأة الإماراتية بجدارة تقديراً لإسهاماتها المتميزة في جهود التنمية طوال مسيرة الدولة والتي سطرت بنجاحاتها وعطائها قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل.

وأثبتت أنها على قدر عالٍ من الكفاءة والمسؤولية، لافتاً إلى أن غرفة الشارقة فخورة بمشاركة المرأة في أدق تفاصيل عملها، انطلاقاً من نهج الغرفة القائم على تحقيق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، واستقطاب أفضل الكفاءات النسائية الوطنية، وتأهيلها لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي في الشارقة.

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