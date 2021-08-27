أكبر مدير للثروات بالعالم يتوسع في الخليج من دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

عين بنك «يو بي إس» السويسري، والذي يُصنف كأكبر بنك متخصص في إدارة الثروات الخاصة على مستوى العالم، خمسة مسؤولين مصرفيين كبار من بنك «كريدي سويس»، وذلك في خطوة تهدف إلى التوسع في أنشطته بدول الخليج العربي من الإمارات، وتحديداً من دبي، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأكد وأكد دومينيك جيرستر، المتحدث الرسمي باسم «كريدي سويس»، في بيان أصدره عبر البريد الإلكتروني، أمس، مغادرة المسؤولين الخمسة المذكورين أعلاه للبنك وانضمامهم إلى «يو بي إس» في دبي. وقال جيرستر: «سيبقى «كريدي سويس» مُلتزماً تماماً تجاه منطقة الشرق الأوسط وسيواصل الاستثمار بها».

ومن الجدير بالذكر أن «يو بي إس» ليس هو البنك العالمي الوحيد الذي بسعى للحصول على حصة من السوق بالمنطقة. فعلى سبيل المثال، تعهد بنك «جولدمان ساكس» الأمريكي بمضاعفة حجم أعماله في المنطقة، سواءً من خلال الموظفين أو الأصول.

وأفادت «بلومبرغ» بأن على رأس المسؤولين الخمسة الجدد جورج الخوري، والذي سيتولى منصب نائب رئيس البنك ومدير لأنشطته في الإمارات، وسيرفع تقاريره إلى كلٍ من على جانودي، والذي يدير الثروات في الشرق الأوسط وافريقيا لدى «يو بي إس»، ونيلز زيلكنز، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في دبي لدى البنك.

وأضافت الوكالة أن باقي المسؤولين الخمسة هم: راؤول رحمة، والذي ستولى منصب رئيس قسم المبيعات والخدمات الاستشارية في دبي، إياد تميم جندي، عبد اللطيف كرامي، وساريكا تشاندواني.

وأفاد جيرستر أيضاً بأن سعد عسيران سيخلف جورج الخوري في منصب رئيس مجموعة «كريدي سويس» في الإمارات وعُمان، بينما ستولى فهد الإبراهيم منصب مدير السوق لدى البنك بالكويت إلى جانب منصبه الحالي كشريك اقليمي ستراتيحي للعملاء.

وكان اقبال خان، الرئيس المشترك لوحدة الثروات لدى «يو بي إس» ورئيس المجموعة لمنطقة اوروبا، الشرق الأوسط وافريقيا، كان حدد العام الماضي هدفا يتمثل في مضاعفة أنشطة العملاء التي يديرها البنك في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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