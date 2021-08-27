«مفاجآت صيف دبي» تقدم عروضاً حصرية قُبيل انطلاق العام الدراسي

المصدر: دبي - البيان

تواصل مفاجآت صيف دبي تقديم فعالياتها المشوقة، وعروضها الترويجية المميزة إلى جانب موسم العودة إلى المدارس لإثراء تجربة التسوق لزوار وسكان دبي، فيما لا يزال هناك الكثير من المرح والتجارب الممتعة التي يمكن الاستمتاع بها حتى موعد اختتام الحدث في 4 سبتمبر المقبل.

ومع اقتراب العام الدراسي الجديد ونهاية الدورة 24 من مفاجآت صيف دبي، يمكن للطلبة والعائلات زيارة جميع مناطق الجذب والاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات في مختلف أنحاء المدينة.

وتسهم مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة دبي كوجهة ممتعة وآمنة ومرحبة بالزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث تلتزم الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الضوء على عدد من أفضل الأنشطة والصفقات والتخفيضات والفعاليات التي تقام في مختلف أنحاء المدينة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

صفقات وفعاليات

ولمساعدة الطلبة على الذهاب إلى المدرسة في الموعد المحدد، يقدم عرض وفر أكثر عندما تتسوق أكثر مع 1915 من صديقي وأولاده للمتسوقين الذين يشترون أي ساعة أو قطعة إكسسوارات تخفيضاً بنسبة 25 بالمئة، مع ارتفاع النسبة إلى 30 بالمئة عند شراء ساعتين أو قطعتين من الإكسسوارات، و35 بالمئة عند شراء ثلاث قطع من الساعات أو الإكسسوارات.

وسيفوز اثنان من المتسوقين سعداء الحظ أسبوعياً خلال مفاجآت صيف دبي بقسائم شراء بمبلغ 5.000 درهم، وسيتم الإعلان عن أربعة فائزين في الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي. وسيتم منح ما مجموعه 100 ألف درهم من الجوائز خلال الصيف.

حيث تشمل المتاجر المشاركة 1915 من صديقي وأولاده في برجمان ودبي مارينا مول، وصديقي وأولاده في دبي مول، وسيتي سنتر مردف، وجس واتشز بوتيك في مول الإمارات، وجس واتشز آند جي سي في سيتي سنتر ديرة، وجس بوتيك في برجمان.

موسم الصيف

ويستمر عرض تخفيضات موسم الصيف خلال فترة العودة إلى المدارس، وتشارك فيه 500 علامة تجارية و3500 متجر تقدم تخفيضات تتراوح بين 25 و75 بالمئة. وقد جرى تصميم كل عرض خصيصاً ليناسب أولياء الأمور والأطفال مع صفقات رائعة على تشكيلة واسعة من المنتجات الضرورية للعام الدراسي الجديد.

ويمكن للطلبة الاستفادة من عرض اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً، وعرض اشتر قطعتين واحصل على القطعة الثالثة مجاناً لدى متاجر جيوردانو، بالإضافة إلى خصم 100 درهم عند الشراء بمبلغ يزيد على 500 درهم لدى متاجر هوليستر.

وتقدم متاجر لا مارتينا تخفيضات تصل إلى 70% فيما تقدم متاجر أوكلي تخفيضاً بنسبة 50% على الكثير من منتجاتها. ويمكن لعملاء «بوما» الاستفادة من عرض اشتر قطعة واحصل على الثانية بنصف السعر.

بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 50% لدى متاجر «ريب كيرل». فيما تقدم متاجر «هيرشل» لحقائب الظهر،و«أو باغز» تخفيضات تصل إلى 60% على مجموعة منتجاتها. ويمكن للطلبة شراء الأدوات الرياضية من متاجر «سوكر إكس» و«أدفنتشر إتش كيو» بتخفيضات تصل إلى 75%.

وتقدم فعالية «فنتي بيوتي كانيون» في «مول الإمارات» لأولياء الأمور وكذلك الطالبات اليافعات، والمتسوقات فرصة الحصول على أحدث الألوان والإطلالات من علامة فنتي بيوتي. وتشمل مجموعة المنتجات المعروضة الإصدارات الأحدث من ملمع الشفاه «بومب هيت يونيفرسال». وسوف يحصل العملاء الذين يقومون بشراء منتجات من جناح «فنتي بيوتي كانيون»، المستوحى من الجمال الطبيعي لصحراء دبي، على هدية مجانية حصرية. وتستمر الفعالية حتى 31 أغسطس الجاري.

منح دراسية

ويمكن للمتسوقين الفوز بجزء من 275000 ألف درهم في إطار موسم العودة إلى المدارس من مفاجآت صيف دبي، وذلك بفضل عروض المنح الدراسية الرائعة. وتقدم منحة مدهش الدراسية للطلبة وعائلاتهم جوائز إجمالية بقيمة 250 ألف درهم، حيث يحصل 10 فائزين على 25 ألف درهم لكل منهم. ويقام السحب الخاص بالمنحة نهاية مفاجآت صيف دبي يوم 4 سبتمبر المقبل.

حيث يمكن لسكان دبي وزوارها المشاركة في السحب من خلال إنفاق 200 درهم أو أكثر في «ابن بطوطة مول» أو «نخيل مول» أو «سيركل مول» ومسح فواتير الشراء لدى مكتب خدمة العملاء.

وتقدّم متاجر «جمبو» دعماً مالياً للعائلات قبل عودة الطلبة إلى الصفوف الدراسية، حيث تمنح سلسلة متاجر الإلكترونيات الشهيرة 25 ألف درهم لفائز واحد سعيد الحظ ممن أنفقوا أكثر من 1000 درهم لشراء الحواسيب المحمولة والمكتبية واللوحية لدى فروع متاجر جمبو أو عبر الموقع الإلكتروني (www.jumbo.ae).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الفوز بحاسوب (Microsoft Surface Go) جديد من «جمبو» يومياً حتى نهاية مفاجآت صيف دبي.

برنامج «شير»

ويمكن لأعضاء برنامج «شير» من «ماجد الفطيم»، الذين يتسوقون في «سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة» خلال موسم العودة إلى المدارس الفوز بــ20 ضعف نقاط «شير».

بالإضافة إلى ربح 250 ألف نقطة «شير». وسوف يحظى العملاء الذين يقومون بإنفاق أكثر من 300 درهم لشراء اللوازم المدرسية ومسح فواتير الشراء الخاصة بهم على تطبيق «شير» بفرصة الدخول في السحب والمشاركة في عرض مليونير شير من مفاجآت صيف دبي، الذي يستمر حتى نهاية مفاجآت صيف دبي في 4 سبتمبر المقبل.

ويمنح عرض «مليونير شير» من مفاجآت صيف دبي السنوي المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر لدى مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» بما في ذلك «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر معيصم»، فرصة أسبوعية للفوز بمليون نقطة «شير».

وللدخول في السحب، يمكن للعملاء استخدام محفظة «شير» الخاصة بهم أو مسح فواتير التسوق باستخدام التطبيق. وسوف تجري السحوبات يوم 29 أغسطس و7 سبتمبر 2021.

ويقدم عرض موسم العودة إلى المدرسة من مجموعة مراكز التسوق في دبي، الذي يستمر حتى 29 أغسطس الجاري، جوائز إجمالية بقيمة 100 ألف درهم. ويمكن للمتسوقين في مراكز التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 75% على الملابس والقرطاسية والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المنزلية.

وفي إطار العرض الترويجي، سيدخل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم لدى أي من مراكز التسوق المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي، في سحب لربح 5000 درهم نقداً ضمن 20 فائزاً من سعداء الحظ.

ويقام السحب النهائي يوم 29 الجاري. وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان ومركز الغرير و«الورقاء سيتي مول» ومركز مجمع بوابة الخيل ومركز بن سوقات و«برجمان» و«باي أفينيو» و«دبي آوتلت مول» ومجمع مدن و«الواحة مول» و«ريف مول» ومركز مجمع الشروق و«تايمز سكوير سنتر» وجمعية الاتحاد التعاونية في القوز و«وصل فيتا» و«دار وصل» و«وصل 51» وسوق مدينة جميرا و«كراون مول» و«سنترال مول».

أنشطة ممتعة

ويستضيف «دبي مول» و«دبي مارينا مول» عروض العودة إلى المدرسة مع أنشطة ممتعة للأطفال تشمل لوحة طباشير، وصندوق قرطاسية، ومنطقة ألعاب وغيرها الكثير.

وسوف يحصل المتسوقون الذين ينفقون 250 درهماً أو أكثر، ويقدمون فواتير التسوق الخاصة بهم في جناح العودة إلى المدرسة داخل «دبي مول»، على فرصة الفوز بأميال «سكاي واردز» من طيران الإمارات، وبطاقات هدايا من «إعمار»، وعروض ترفيهية. وتتوفر نقاط «يو باي إعمار»، وبطاقات «هدايا إعمار»، وعروض الترفيه في «دبي مارينا مول». ويستمر العرض الترويجي حتى 4 سبتمبر المقبل.

«مدهش» و«دانة»

ويمكن لمحبي «مدهش» و«دانة» إلقاء التحية على الشخصيتين المحبوبتين قبل إسدال الستار على الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي، وذلك في «عالم مدهش»، المتنزه الداخلي الموجود في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يختتم فعالياته يوم 28 أغسطس الجاري. وحتى ذلك الحين، يمكن للشباب والعائلات استكشاف جميع الألعاب والأنشطة التعليمية والترفيهية الموجودة داخل المنتزه.

وستدهش قرية المغامرات الأطفال من جميع الأعمار مع منطقة المنافسات المناسبة لليافعين، ومنزلق «نيف بلاست» المناسب للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات فأكثر، بالإضافة إلى المسارات الانزلاقية ومنطقة الترامبولين للأطفال بين 3 و12 سنة. وتحتضن قرية الاستكشاف في عالم مدهش مجموعة من ورش العمل والألعاب المستوحاة من شخصية دانة المخترعة.

ويمكن لزوار قرية الترفيه الاستمتاع بالعروض الفنية المباشرة، التي تشمل عرض بيتر بان وقصة «سندريلا» الكلاسيكية الخيالية وموكب «أليس»، الذي يضم شخصيات من قصة «أليس في بلاد العجائب». وسوف ينضم موكب «هارلي كوين» إلى شخصيتي «مدهش» و«دانة»؛ لتقديم عدد من العروض الـ«أكروباتية» فيما تضم «قرية مدهش» قلعة عملاقة قابلة للنفخ.

وتقدم قرية المأكولات في «عالم مدهش»، تشكيلة متنوعة من الأطعمة والأطباق التي يمكن للزوار الاستمتاع بها. وسيفوز زائر واحد من سعداء الحظ بسيارة (GAC-GS5) طراز 2021 من مجموعة قرقاش، عند إنفاق 300 درهم، وسوف يتم إعلان اسم الفائز يوم 28 الجاري.

ويفتح «عالم مدهش» أبوابه طوال الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.

طقس مثالي

ويعد طقس دبي في أواخر فصل الصيف مثالياً للعائلات التي ترغب في زيارة أكبر وأفضل الحدائق المائية على مستوى المدينة والاستمتاع بالصفقات الرائعة المتوفرة ضمن عرض «سبلاش فيست»، الذي يستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، ويقدم مجموعة متنوعة من العروض الترويجية لزوّار حديقة «ليغولاند» المائية في «دبي باركس آند ريزورتس»، تشمل تخفيضاً بنسبة 20% على أسعار التذاكر عند الحجز مقدماً عبر الإنترنت، وتخفيضاً بنسبة 50% على أسعار «الكابانا» بعد الساعة 4 عصراً، كما يمكن للأطفال تناول الطعام مجاناً بعد 4 عصراً.

ويمكن للأصدقاء والعائلات الدخول إلى حديقة «لاغونا» المائية مع الحصول على أربع تذاكر بسعر ثلاث تذاكر فقط، فيما يمكن للزوار الدخول إلى منطقة «سبلاش إن بارتي» في «لا مير سنترال» مقابل 50 درهماً للساعة الواحدة.

ويعد «ميركاتو مول» الوجهة المثالية للمتسوقين خلال موسم العودة إلى المدارس، وكذلك الأطفال الباحثين عن المرح. ويضم منزلقاً عملاقاً للأطفال يمكنهم استخدامه للوصول من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي، بالإضافة إلى فناني السيرك الرائعين. ويمكن لأولياء الأمور تحقيق أقصى استفادة من الأيام القليلة المتبقية من مفاجآت صيف دبي، بما في ذلك تخفيضات تصل إلى 75%، وسحوبات أسبوعية تقدم 10 آلاف درهم للعملاء الذين ينفقون 200 درهم.

صُنّاع الأفلام

فيما يمكن لصُنّاع الأفلام الناشئين المشاركة في تحدٍ لسرد قصصهم الخاصة مع الصيف في دبي، وذلك من خلال مقطع فيديو مدته 30 ثانية وبدقة (4K) على منصة «إنستغرام»، ليفوز أفضل مقطع بمبلغ 100 ألف درهم.

وينبغي أن تدور هذه الأفلام القصيرة حول موضوع «قصة صيف دبي»، وأن تضم ثلاثة أنشطة رائعة من الطعام والتسوق والفنادق إلى الترفيه العائلي ومناطق الجذب السياحي على مستوى المدينة. يمكن تحميل مقاطع الفيديو على «إنستغرام» مع الإشارة إلى حساب (@dsssocial) واستخدام الوسم (#DubaiSummerStory).

ويتوجب على المشاركين التأكّد من أن مقاطع الفيديو الخاصة بهم تحترم التقاليد الثقافية والمجتمعية لدولة الإمارات، مع الالتزام بقواعد اللباس المحتشم، وعدم عرض المشروبات الكحولية أو الشيشة. للشروط والأحكام، يرجى الضغط هنا. الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم 11 سبتمبر المقبل.

«تذوّق واربح»

ويمكن للطلبة والعائلات الذين يستفيدون من عروض العودة إلى المدارس الاستمتاع بتناول الفطور أو الغداء أو العشاء مع عرض «تذوّق واربح» مع مفاجآت صيف دبي، الذي يُقدّم لسكان دبي وزوّارها مجموعة كبيرة من المطاعم التي يمكنهم الاختيار من بينها، حيث يشارك في العرض أكثر من 300 مطعم ومقهى في 18 مركز تسوق.

وسوف يحصل العملاء الذين ينفقون 100 درهم في مجموعة المطاعم المشاركة على قسيمة «امسح واربح»، التي تُقدّم لهم فرصة الفوز بعضوية «زوماتو برو»، وبطاقات هدايا من بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 200 درهم. وسيحصل رواد المطاعم المشاركة خلال موسم العودة إلى المدارس، على قسيمتين بدلاً من قسيمة واحدة لمضاعفة فرص الفوز.

ويمكن لمحبي الطعام المتجهين إلى مركز «البستان» الاستمتاع بالوجبات السريعة ذات المستوى العالمي في «ماكدونالدز» أو الحصول على وجبة خفيفة وقهوة من «كوفي لاونج». وتشمل الوجهات المشاركة في عرض «تذوّق واربح» مع مفاجآت صيف دبي في مركز الغرير مطعم «بيكانيرفالا» الهندي، ومطعم «بابا جونز»، المتخصص في إعداد «البيتزا».

ويمكن لرواد المطاعم في «الورقاء سيتي مول» الاستمتاع بمأكولات منطقة الشرق الأوسط في مطعم «ألو بيروت»، أو التلذذ ببعض الحلويات من «هيل وزعفران». كما يمكن لسكان منطقة الخليج التجاري التوجه إلى مطعم «ملك الطاووق» أو تناول أطباق البيض الشهية داخل مطعم «راجو أومليت» في «باي سكوير».

وسوف تحظى العائلات التي تبحث عن وجهة لتناول الطعام بفرصة التلذذ بالأطباق الهندية لدى مطعم «غازيبو» في مركز بن سوقات يليها تناول المثلجات في «باسكن روبنز».

ويمكن لعُشّاق الوجبات السريعة من زوار «برجمان» الاختيار بين مطاعم «غوليبي» و«برجر كينغ» و«دجاج كنتاكي» وغيرها الكثير. ويعد مقهى «توب تي سبوت كافيتريا» في «سنترال مول» وجهة رائعة لقضاء بعض الوقت خلال فترة ما بعد الظهيرة، فيما يعد «كراون مول» موطناً لمطاعم منطقة جنوب آسيا مثل مطعم «بنغلادش» و«أب ستار» - مأكولات شمال الهند. ويقدم «دار وصل مول» لعُشّاق طبق «رامن» الياباني الشعبي فرصة الاستمتاع به في مطعم «ريف كوشياكي»، بالإضافة إلى الطعام المكسيكي في مطعم «إل موستاشو».

في حين يمكن للمتسوقين الحصول على وجبات خفيفة من مطعم «حاتم» و«فرنش بيكري» في «دبي آوتلت مول»، بينما يحتضن مجمع مدن مقهى «ستاربكس» ومخبز «ووفل».

وتتوفر المزيد من المطاعم والمقاهي المشاركة في عرض «تذوّق واربح» مع مفاجآت صيف دبي في مركز مجمع بوابة الخيل، ومركز الواحة، ومركز مجمع شروق. كما يمكن لمحبي الطعام أيضاً زيارة المطاعم الموجودة في «ريف مول»، و«تايمز سكوير سنتر»، وجمعية الاتحاد التعاونية في القوز و«وصل فيتا» و«وصل 51» وسوق مدينة جميرا للاستمتاع بالعروض والمأكولات الشهية.

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