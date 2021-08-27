«الإمارات للألمنيوم» تدرس طرحاً أولياً في العام المقبل

المصدر: دبي - رويترز

قالت مصادر إن الإمارات العالمية للألمنيوم تدرس طرحاً عاماً أولياً محتملاً في العام المقبل، فيما قد يكون إحدى أكبر عمليات بيع الأسهم في الإمارات في السنوات الأخيرة.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة طلبت عدم نشر أسمائها لأن المسألة غير معلنة إن الإمارات العالمية للألمنيوم، إحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في العالم، تدرس مقترحات من بنوك تقدمت بعروض للاضطلاع بأدوار استشارية.

وتبحث الشركة طرح ما بين 10و20 من أسهمها للمستثمرين في الأسهم، وتقدر بنوك، بناء على نظرة أولية، قيمة الشركة بين 16 و19 مليار دولار.

وقال أحد المصادر إن الشركة تتوقع أن تلقي البنوك نظرة جديدة على تقييمها وتختبر شهية المستثمرين للصفقة وعوامل أخرى.

وبلغت أسعار الألومنيوم مستوى قياسياً في أوروبا والولايات المتحدة هذا الشهر وقد تؤثر في القرار والإقبال على الطرح العام الأولي وفقاً للمصادر.

وقالت المصادر إن روتشيلد اند كو، البنك الذي تسيطر عليه عائلة روتشيلد، يقوم بدور المستشار المالي في العملية.

ولم يُكشف بعد عن قرار الإمارات العالمية للألمنيوم بخصوص تكليف بنوك، لكن المصادر تتوقع أن تشمل الصفقة عدة بنوك استثمار دولية إلى جانب بنكين محليين هما أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني.

وتأسست الإمارات العالمية للألمنيوم، المملوكة على نحو مشترك لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في 2013 عند اندماج شركتي دبي للألمنيوم والإمارات للألمنيوم في أبوظبي المملوكتين لحكومتي الإمارتين. وامتنعت مبادلة عن التعقيب ولم ترد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على طلب للتعليق.

وتملك الشركة مصاهر للألمنيوم في أبوظبي ودبي ومنجماً للبوكسيت في غينيا. وأعلنت تحقيق أرباح أساسية 4.1 مليارات درهم (1.12 مليار دولار) للعام الماضي، من 2.5 مليار درهم قبلها بعام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز