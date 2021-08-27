«ريبورت لينكر»: دبي تُحفّز صناعة اللوجستيات خليجياً

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت مؤسسة «ريبورت لينكر» للدراسات الاقتصادية في هونغ كونغ أن دبي تضطلع بدور حيوي في تحفيز صناعة اللوجستيات في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، وما بعده، لتعويض الأضرار التي لحقت بالصناعة خلال العام الماضي بسبب التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وما اقتضته من إغلاق عام وفرض قيود على الحركة والسفر.

وأصدرت المؤسسة تقريراً بعنوان «آفاق اللوجستيات في دول مجلس التعاون الخليجي، 2021»، وذكر التقرير أن دبي تحديداً ستساهم بصورة هائلة في إنعاش قطاع الخدمات اللوجستية لدى دول المجلس خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب استضافتها للحدث العملاق المُنتَظر «إكسبو 2020 دبي»، ودوره المتوقع في تحفيز عدة قطاعات اقتصادية أساسية في منطقة الخليج العربي، ومنها قطاع اللوجستيات.

وأضاف تقرير «ريبورت لينكر» أن دبي تُحفز قطاع الخدمات اللوجستية بالمنطقة أيضاً من خلال تدابير متنوعة، ومنها ما يأخذ شكل السياسات العامة مثل «استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية»، والتي اعتمدها المجلس التنفيذي في سبتمبر 2019، ومنها أيضاً ما يتخذ شكل مبادرات داعمة كتطوير البنية التحتية للمناطق المخصصة للخدمات اللوجستية.

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