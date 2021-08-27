«سوق دبي» يسجّل أكبر مكسب أسبوعي في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حققت أسواق الأسهم المحلية، مكاسب قوية في تداولات الأسبوع الماضي، مع صعود سوق دبي بأكبر وتيرة أسبوعية في أشهر، منذ مايو الماضي، مدعوماً بجملة من المحفزات، في مقدمها إدراج 7 أسهم إماراتية على مؤشرات «فوتسي راسل» العالمية.

وصعد سوق دبي بنسبة 2.17 %، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ 28 مايو الماضي، ليغلق بالغاً أعلى مستوياته في عامين، 2900 نقطة، بدعم ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية، بقيادة العقار والبنوك، فيما زاد سوق أبوظبي 0.06 %، إلى 7625 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك والطاقة والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 8.8 مليارات درهم، منها 7.65 مليارات في أبوظبي، و1.15 مليار في دبي، وجرى التداول علي 3 مليارات سهم، موزعة بواقع 1.84 مليار في أبوظبي، و1.27 مليار في دبي، عبر تنفيذ 47.35 ألف صفقة.

وعززت الأسهم القيادية من مكاسب الأسواق، إذ صعد في سوق دبي المالي، كل من «دبي الإسلامي» 1.6 %، و«الإمارات دبي الوطني» 2.96 %، و«إعمار العقارية» 1.47 %، و«إعمار للتطوير» 2.57 %، و«إعمار مولز» 2.5 %، و«الاتحاد العقارية» 13.6 %، و«ديار» 8.9 %، و«دبي للاستثمار» 2.2 %، و«العربية للطيران» 2.87 %، و«أرامكس» 4.5 %، و«الخليج للملاحة» 3.2 %، بينما في أبوظبي، زاد «أبوظبي الأول» 1.07 %، و«أبوظبي الإسلامي» 1.27 %، و«أدنوك للتوزيع» 0.22 %، و«دانة غاز» 12.68 %، و«طاقة» 2.42 %.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 233.7 مليون درهم، بينما في سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب، نحو الشراء، بصافي استثمار 147.85 مليون درهم.

ومالت المؤسسات نحو الشراء الأسبوع الماضي، بصافي استثمار 135.8 مليون درهم، منها 108.54 ملايين في دبي، و27.27 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 135.8 مليون درهم، موزعة بواقع 108.54 ملايين في دبي، و27.27 مليوناً في أبوظبي.

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