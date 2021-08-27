17.8 مليار درهم زيادة في الودائع الادخارية خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفع حجم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي، إلى 232.97 ملياراً في نهاية يونيو، بنسبة نمو على أساس شهري بلغت 1.65 %، كما ارتفع رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية إلى 11.5 مليار درهم، بنهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي، نسبتها 75 %، أو ما يعادل 4.92 مليارات درهم، مقارنة بنحو 6.58 مليارات درهم في يونيو 2020.

وأظهرت النشرة الإحصائية أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي، زادت إلى 232.97 ملياراً في نهاية يونيو، بنمو على أساس شهري، بنسبة 1.65 %، أو ما يعادل 3.8 مليارات درهم، مقابل 229.18 مليار درهم في مايو. وزادت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 8.3 %، أو ما يعادل 17.8 مليار درهم، مقابل 215.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وارتفعت الودائع تحت الطلب، إلى 767.48 مليون درهم في يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.62 %، أو ما يعادل 19.6 مليار درهم، مقابل 747.89 مليار درهم في مايو الماضي. فيما ارتفعت بنحو 10.13 % منذ بداية العام الجاري، أو ما يعادل 70.6 مليار درهم، مقابل 696.88 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

وزادت الودائع لأجل، إلى 546.43 مليار درهم، في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس شهري 1.85 %، أو ما يعادل 9.93 مليارات درهم، مقابل 536.5 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما انخفضت خلال الستة أشهر الأولى من الجاري بنسبة 11.4 %، أو ما يعادل 70.2 مليار درهم، مقابل 616.59 مليار درهم في ديسمبر 2020.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي، الصادرة أمس، أن رصيد المعدن الأصفر، انخفض على أساس شهري بنسبة 7.8 %، مقارنة بنحو 12.47 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما انخفض بنسبة 10.5 %، منذ بداية العام الجاري، مقارنة بنحو 12.86 مليار درهم، في نهاية ديسمبر 2020.

ووفقاً لرصد «البيان الاقتصادي»، فإن قيمة رصيد المركزي من السبائك المسجلة على مدار الست أشهر الأولى من العام الجاري، هي الأكبر منذ 2015، تاريخ بدء دخول الذهب في أصول «المركزي»، بعدما قرر المركزي حينها، العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، إضافة إلى سلة احتياطاته من العملات الأجنبية. ويندرج الذهب، ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها «المركزي»، منها: أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

وانخفض عدد فروع البنوك الوطنية في الدولة، لنحو 522 فرعاً، موزعة على 21 بنكاً، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 534 فرعاً في مايو، و541 فرعاً في ديسمبر 2020، واستقرت مكاتب الدفع عند 22 مكتباً، فيما ظل عدد فروع البنوك الأجنبية ثابتاً عند 27 فرعاً، موزعة على 37 بنكاً.

ووصل عدد العاملين في البنوك بالدولة، إلى 32.62 ألف موظف، موزعين بواقع 25 ألفاً و847 موظفاً في البنوك الوطنية، و6776 موظفاً في البنوك الأجنبية، مقابل 33.44 ألف موظف نهاية ديسمبر الماضي.

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