صندوق النقد: الإمارات من أكثر الدول وضوحاً في تنظيم «فينتك»

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات تُعد من أكثر دول العالم وضوحاً في وضع قوانين ولوائح رسمية مُحددة لتنظيم قطاع التقنية المالية «فينتك» وفرض إطار عمل للمؤسسات التي تنشط في هذا القطاع داخل الدولة.

وأصدر الصندوق تقريراً بعنوان «تأثير فينتك على حوكمة المصارف المركزية»، حيث استعرض فيه أمثلة من عدة دول لتدخل المصارف المركزية في تنظيم «فينتك»، مع التركيز على الجوانب القانونية.

وأكد التقرير أن الإمارات اهتمت بوضع إطار قانوني محدد ليحكم عمل «فينتك»، وذلك من خلال منح مصرف الإمارات المركزي سلطة صريحة ومحددة لتنظيم، تطوير، الإشراف والحفاظ على سلامة نُظُم البنى التحتية المالية داخل الدولة، بما في ذلك نُظُم السداد الإلكترونية، العملات الرقمية، منشآت القيمة المُخزنة، وكافة الجوانب الأخرى التي تتعلق بأنشطة «فينتك» في أنحاء الدولة.

وأضاف التقرير أن هذا التوجه من جانب حكومة الإمارات جعل مصرف الإمارات المركزي بمثابة سلطة تنسيقية لأنشطة «فينتك» داخل الدولة، إلى جانب كونه أيضاً سلطة تمكين وتسهيل تساهم في دعم هذه الأنشطة وتعزيزها.

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