«ميد»: نقص أشباه الموصلات أظهر أهمية شركة لـ «مبادلة»

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت مجلة «ميد»، أن أزمة النقص الحاد في أشباه الموصلات، والتي يعاني منها العالم حالياً، سلطت الضوء على أهمية الدور الذي تضلع به «غلوبال فاوندريز» الأمريكية لإنتاج أشباه الموصلات، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، في توفير هذا العنصر الحيوي الذي تحتاجه بصفة جوهرية صناعات التقنية، وأيضاً صناعة السيارات، إلى جانب عدة صناعات أخرى، كونه يزودها بالرقائق التي تحتاجها، كعنصر أساسي في عملية التصنيع.

ونشرت «ميد» تقريراً عن دور «غلوبال فاوندريز»، لسد هذا النقص في أشباه الموصلات.

وذكر التقرير، أن الشركة كانت قررت أخيراً، استثمار مليار دولار في التوسع في منشآتها التصنيعية القائمة في نيويورك.

وأضافت المجلة أنه من المتوقع أن يساعد هذا القرار بصورة هائلة، في التصدي لأزمة النقص في الرقائق، وتلبية احتياجات المصانع التي تضررت كثيراً من هذه الأزمة، خاصةً المصانع في دول جنوب شرق آسيا.

وأفاد التقرير بأن هذا القرار، سيرفع الطاقة الإنتاجية للمنشأة بنحو 150.000 رُقاقة سنوياً.

وأضاف تقرير «ميد»، أن «غلوبال فاوندريز»، تُخطط أيضاً لبناء منشأة تصنيعية جديدة، داخل نفس المنطقة التي توجد بها المنشأة الأصلية، وذلك لمُضاعفة طاقتها الإنتاجية الحالية.

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