إنشاء مجلس شباب مطارات دبي لتطوير جيل جديد من القادة

المصدر: (دبي- البيان )

أعلنت مطارات دبي، المشغل لمطار دبي الدولي عن التعاون للمرة الأولى مع الهيئة الاتحادية للشباب في الإمارات (FYA) لإنشاء مجلس شباب مطارات دبي. وتماشياً مع الدوائر الحكومية الأخرى في دولة الإمارات، تم تطوير مجلس شباب مطارات دبي بناء على رؤية قادة دولة الإمارات ووضعها في عين الاعتبار. ويعد مجلس شباب مطارات دبي أحدث مثال على التزام المطار بتطوير الجيل القادم من القادة.

وقال جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي عن المبادرة: في مطارات دبي، نفخر بالطريقة التي تنتهجها دولة الإمارات، من أجل تمكين الشباب في الدولة، ستسمح لنا شراكتنا مع الهيئة الاتحادية للشباب بلعب دور في ذلك، ومن خلال إنشاء مجلس الشباب الخاص بنا يمكننا تطوير برامج تعتمد على نقاط قوتهم، وبناء جسر التواصل بين الشباب والإدارة العليا في مطارات دبي.

وقال ماجد الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي: الشباب هم الثروة الحقيقية لبناء مسيرة النجاح، وتحرص دولة الإمارات على بناء جسر للتواصل بين الشباب، لتمكينهم من المشاركة وتبادل الكثير من الأفكار الهادفة، للارتقاء بالمؤسسات والخدمات، ونحن نفخر في مطارات دبي، ونحرص على دعم مثال هذه المبادرات، ونفخر دائماً بموظفينا الشباب وبدورهم الفعال.

وأكدت منى العبدولي، نائب الرئيس الأول للضمان المؤسسي في مطارات دبي، الدور الفعال للمبادرة، وأضافت: نسعى دائماً في مطارات دبي إلى تعزيز مكانة الشباب إيماناً بدورهم كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن الشباب هم أمل الحاضر والمستقبل، وهم أغلى مورد للإمارات.

وتلقت لجنة الاختيار بالمجلس العديد من طلبات الترشح من قبل الموظفين المؤهلين في جميع أنحاء المؤسسة، وتمت مقابلة المرشحين، الذين تم اختيارهم من قبل اللجنة، حيث تم الرد على الأسئلة المتعلقة بمقترح مشروعهم وخبرتهم ومعرفتهم بأجندة الشباب في دولة الإمارات.

وتم إعلام الأعضاء الـ 13، الذين تم اختيارهم لمجلس شباب مطارات دبي في اليوم العالمي للشباب عن طلباتهم الناجحة، ثم تمت دعوتهم من قبل فريق القيادة العليا لمطارات دبي لحضور اجتماع ترحيبي، حيث تم تبادل رسائل دعم مشجعة للأعضاء من قبل جمال الحاي.

وللمضي قدماً، سينعقد مجلس شباب مطارات دبي، ويتم البدء بشكل تعاوني في تطوير استراتيجية تحدد المجالات وإمكانات النمو، وطرق دعم رؤية دولة الإمارات، فضلاً عن فرص التواصل مع مجالس الشباب الحكومية الأخرى، ودعم أهداف مؤسسة مطارات دبي.

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