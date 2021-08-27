متاجر «لولو هايبر» تطلق عروضاً متنوعة حتى أول سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت العروض الترويجية لصفقات الصيف في متاجر لولو هايبر ماركت تزامناً مع عودة الجميع من الإجازات. وأعلنت متاجر لولو هايبر ماركت، عدداً من العروض الجذابة ابتداءً من 24 أغسطس وحتى 1 سبتمبر 2021. تشمل الفعالية خصومات كبيرة وعروضاً على مختلف الأصناف مثل: الهواتف والإلكترونيات، الأجهزة المنزلية، السلع التموينية، الفواكه والخضار، منتجات الصحة والجمال وغيرها الكثير.

سيتمكن المتسوقون من الاستفادة من العروض في المتاجر وعبر الإنترنت، وسيستفيد المتسوقون عبر تطبيق وموقع لولو الإلكتروني من مميزات إضافية عند استخدام بطاقات بنك أبوظبي التجاري الائتمانية وبنك الإمارات دبي الوطني لولو 247 الائتمانية.

حيث سيستمتعون بخصم 20% على مشترياتهم إذا كانت بقيمة 200 درهم أو أكثر. سيتم تفعيل الخصم عبر الرمز SD2021. وقال مجيب الرحمن، مدير المشتريات في مجموعة لولو: «مع وجود شبكة من مكاتب التصدير من حول العالم ومنصات لوجستية فعالة. تمكنت لولو من تقديم أفضل قيمة للعملاء لإنفاق أموالهم عبر خصومات وتوفير كبير. تم إطلاق هذه العروض الترويجية بالتزامن مع انتهاء موسم العطلات الصيفية وبداية موسم العودة للمدارس».

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