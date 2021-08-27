6.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الماضي أكثر من 6.2 مليارات درهم.

حيث شهدت الدائرة تسجيل 1345 مبايعة بقيمة 3.65 مليارات درهم، منها 215 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم، و1130 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.45 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 315 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 487 مليون درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 11 مبايعة، بقيمة 47 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2، وأخيراً مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 168 مبايعة بقيمة 486 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 122 مبايعة، بقيمة 172 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 74 مبايعة، بقيمة 103 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.87 مليار درهم، منها 84 رهن أراض بقيمة 245.99 مليون درهم، و321 رهن فلل وشقق بقيمة 1.62 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 400 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 351 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 99 هبة بقيمة 757.98 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 513 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 74 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس أكثر من مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 249 مبايعة بقيمة 608.28 ملايين درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 189.35 مليون درهم و218 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 418.93 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 58 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 459.8 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 51.09 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 408.71 ملايين درهم وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 206 ملايين درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 79 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 19.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم.

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