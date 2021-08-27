سوق دبي يتماسك فوق 2900 نقطة رغم «جني الأرباح»

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

واصلت أسواق الأسهم المحلية تماسكها في ختام جلسة أمس، أمام عمليات جني أرباح استهدفت الأسهم القيادية في مختلف القطاعات وسط غياب للمحفزات الجديدة بعد انقضاء ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية، ونجح سوق دبي في البقاء فوق مستوى 2900 نقطة الذي نجح في تجاوزه للمرة الأولى في عامين.

وانخفض سوق دبي هامشياً بنسبة 0.09% أو ما يعادل 2.63 نقطة ليغلق عند 2900.02 مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار مقابل صعود النقل، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.52% توازي 40.14 نقطة ليقفل عند 7625.01 نقطة مدفوعاً بهبوط البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.47 مليار درهم موزعة بواقع 1.3 مليار في أبوظبي و159.9 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 541 مليون سهم منها 307.7 ملايين في أبوظبي و233.37 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 8364 صفقة.

سوق دبي

وتأثر سوق دبي بانخفاض قطاع العقار 0.27% مع هبوط «إعمار مولز» 0.49% و«إعمار العقارية» 0.48% و«إعمار للتطوير» 0.25%، بينما استقر «داماك»، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 0.33% و«ديار» 3.26%، ونزل قطاع البنوك 0.16% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.39%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني».

وتراجع قطاع الاستثمار 0.39% مع هبوط «سوق دبي المالي» 1.8% و«شعاع» 0.28% أمام استقرار «دبي للاستثمار»، فيما ارتفع قطاع النقل 0.59% مدعوماً بمكاسب «أرامكس» 1.82%، بينما انخفض «العربية للطيران» 0.69% و«الخليج للملاحة» 1.36%.

وهيمن «الاتحاد العقارية» على النشاط مستقطباً 31.38 مليون درهم، يليه «إعمار العقارية» 24.8 مليون درهم، ثم «ديار» 18.7 مليون درهم. وحقق «مزايا» أكبر ارتفاع بنسبة 3.76%، فيما كان «الفردوس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.96%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بدبي بصاف استثمار 27.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك 0.12% مع «أبوظبي التجاري» 0.81% و«رأس الخيمة الوطني» 2.5%، فيما استقر «أبوظبي الأول» وارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.36%، وتراجع قطاع الاتصالات 1.1% متأثراً بهبوط «اتصالات» 1.17% مقابل صعود «الياه سات» 0.76%، وانخفض قطاع العقار 1.27% بعد تراجع «رأس الخيمة العقارية» 2.31% و«الدار» 1.21%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.51% مع انخفاض «إشراق» 7.44% و«ألفا ظبي» 1.6% و«الواحة كابيتال» 1.1%، فيما استقر «العالمية القابضة»، ونزل قطاع الطاقة 0.04% مدفوعاً بهبوط «طاقة» 2.31% و«أدنوك للتوزيع» 1.1% فيما ارتفع «دانة غاز» 2.97%.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 279.6 مليون درهم، يليه «العالمية القابضة» جاذباً 259.2 مليون درهم، ثم «الدار» بسيولة 191.4 مليون درهم. وحقق «مخازن زي» أكبر ارتفاع بنسبة 14.98%، فيما كان «أوريدو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. عمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 44.7 مليوناً، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث مالت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 11.13 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 9.25 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 9.25 ملايين درهم ونحو البيع بدبي بصافي استثمار 11.13 مليون درهم.

إفصاحات

كشف ملحق تعديل النظام الأساسي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية عن تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس مال الشركة بمبلغ مليار درهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم، مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية وذلك بدلاً من 200 مليون درهم.

ومن جانبه أعلن مصرف السلام – البحرين عن شراء 730 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 102 ملايين و826 ألفاً و500 سهم إلى 103 ملايين و556 ألفاً و103 أسهم إلى (4.280% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 25 أغسطس 2021.

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