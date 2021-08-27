«الاتحاد العقارية» تُطلق مشروع «موتور سيتي فيوز»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن مشروع «موتور سيتي فيوز» الذي يكتسب أهمية خاصة كونه قائماً على مفهوم «المجتمعات السكنية المتكاملة»، ليمثل بذلك إضافة هامة لمسيرة النهضة العمرانية الشاملة في دبي، ومن المتوقع البدء بالعمليات الإنشائية في نهاية العام الحالي بعد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة في دبي.

ويبرز «موتور سيتي فيوز» باعتباره مشروعاً تطويرياً متعدد الاستخدامات، متميزاً بموقعه في قلب «موتور سيتي» بإطلالة على مضمار السباق بإجمالي مساحة طابقية تقارب 857.184 ألف قدم مربع وتعتزم الشركة منح مساهميها الأفضلية والأولوية للشراء في المشروع.

ويضم المشروع أكثر من 880 وحدة سكنية، تتنوع بين 313 استوديو و427 شقة من غرفة نوم واحدة و133 شقة من غرفتي نوم و7 شقق من ثلاث غرف جميعها يتميز بإكساء داخلي معاصر وألوان هادئة تضفي الراحة إلى الفراغات الداخلية للشقق. تتوزع الشقق السكنية على ثلاثة أبنية بسبعة طوابق مخدمة بمناطق ترفيهية مخصصة للسكان كصالات رياضية مكيفة وأماكن مغطاة لألعاب الأطفال .

بالإضافة إلى أحواض سباحة بأحجام مختلفة تناسب جميع الفئات العمرية. ويجمع الأبنية السكنية شريط تجاري على طول الطابق الأرضي يضم مركزاً تجارياً يشمل محلات تجارية ومطاعم ومختلف الأنشطة الترفيهية لتلبي احتياجات المجتمع السكني.

وقال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: «نفخر في الشركة بأن نكون من أولى الشركات السباقة ضمن قطاع التطوير العقاري في تبني ونشر مفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة في دبي، حيث أولينا اهتماماً كبيراً بتجسيده في كافة مشاريعنا النوعية التي نتطلع من خلالها إلى المساهمة في إثراء المشهد العقاري والعمراني المزدهر في إمارة دبي.

وتكمن أهمية المشروع الذي يعتبر الأحدث ضمن محفظتنا الاستثمارية، في كونه تجسيداً حقيقياً لمفهومنا المبتكر الذي يوفر أسلوب حياة متكاملاً يرقى إلى مستوى تطلعات الباحثين عن وحدات عقارية متفردة».

وأضاف: «نتطلع إلى إطلاق المزيد من المشاريع السكنية والتجارية والفندقية والترفيهية ضمن المخطط الرئيس لمشروع موتور سيتي، في خطوة هامة ستمثل علامة فارقة ضمن الأسواق العقارية المحلية التي تحمل فرصاً واعدة في ظل الاستعدادات الجارية للسنوات الخمسين المقبلة.

ونؤكد الالتزام المستمر بمواصلة مساعينا الحثيثة لتطوير وبناء مجتمعات سكنية وتجارية عالية الجودة في جميع أنحاء الإمارات، والمساهمة بفعالية في تعزيز جاذبية وتنافسية القطاع العقاري ليكون رافداً رئيساً من روافد التنويع الاقتصادية، ودعامة أساسية من دعائم التنمية الاجتماعية والنهضة الشاملة».

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