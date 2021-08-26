«يو بي إس» البنك الأكبر لإدارة الثروات في العالم يتوسّع خليجياً انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي- بلومبيرغ

يسعى بنك «يو بي إس UBS » السويسري أكبر مدير ثروات في العالم للتوسع في منطقة الخليج انطلاقاً من دبي، وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن المصرف العالمي استقطب عدداً من المصرفيين البارزين في مجموعة «كريدي سويس» الدولية فرع الإمارات لضمهم الى فريق عمله، حيث ضم الفريق عدد من المصرفيين البارزين من بينهم جورج الخوري، العضو المنتدب ورئيس «كريدي سويس» في الإمارات سابقاً، ليشغل منصب نائب رئيس المجموعة، ويقدم تقاريره إلى علي جانودي، مدير أعمال UBS في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وإلى نيلز زيلكنز، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لدى المجموعة في دبي،

وسينضم أيضاً إلى الخوري العضو المنتدب الآخر في «كريدي سويس» راؤول رحمة، الذي أصبح رئيس المبيعات والاستشارات في «يو بي إس» ومقره دبي.

وقالت "بلومبرغ " وفقا لمصادر إن إياد تميم جندي، وعبد اللطيف كرامي، وساريكا تشاندواني، من بين الأسماء المنضمة كذلك إلى «يو بي إس».

من جانبه أكد دومينيك جيرستر، المتحدث باسم «كريدي سويس» رحيل هذه الأسماء عن المجموعة، مع التزام البنك التام بدوره في منطقة الشرق الأوسط ومواصلة الاستثمار، وأعلن أيضاً أن سعد عسيران سيخلف الخوري كرئيس للمجموعة في الإمارات وسلطنة عمان، وسيصبح فهد الإبراهيم مسؤول السوق في دولة الكويت، بالإضافة إلى دوره الحالي كشريك إقليمي استراتيجي للعملاء.

ويعتمد UBS على تراث يمتد على مدى 150 عاماً في خدمة العملاء في القطاع الخاص والمؤسسات والشركات في أنحاء العالم، فضلاً عن عملاء قطاع التجزئة في سويسرا. وتتركز استراتيجية عملها على شركات إدارة الثروات الرائدة وعلى البنك العالمي المتميز في سويسرا، وتتكامل مع شركتها العالمية لإدارة الأصول وبنك الاستثمار. ويُركز البنك أعماله على الشركات ذات المكانة التنافسية القوية في أسواقها المستهدفة، والمميزة بكفاءة رأس المال، وتلك التي تقدم نمواً هيكلياً طويل المدى وتوقعات ربحية متميزة.

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