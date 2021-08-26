طيران الإمارات تعزز خدمتها إلى سلطنة عمان برحلة أسبوعية رابعة

المصدر: وام

اعلنت طيران الإمارات اليوم تعزيز خدمتها إلى سلطنة عمان وذلك باضافة رحلة أسبوعية رابعة بين دبي ومسقط اعتبارا من 28 أغسطس الجاري.

وستتيح زيادة الرحلات من وإلى مسقط مزيدا من خيارات الاتصال للعملاء الذين يسافرون إلى دبي وعبرها إلى شبكة الناقلة العالمية المتنامية وكذلك لعملائها الذين يزورون السلطنة.

واستأنفت الناقلة خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة واستعادت نحو 90 بالمائه من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة ويستطيع العملاء التوقف أو السفر إلى دبي المدينة المفتوحة

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