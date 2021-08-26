سوق رقمية للأعمال الفنية بتقنية «بلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منصة NIFTY Souq، عن إطلاق السوق الأولى من نوعها للفنانين وعشاق الفن بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حصدته هذه التقنية وتقنية بلوك تشين خلال السنوات القليلة الماضية، والتغييرات الكبرى التي أحدثتها التقنيتان في قطاع الفنون والثقافة الشعبية.

وتعد هذه التقنية أو الرموز غير القابلة للاستبدال بمثابة عقود رقمية تستند إلى تقنية بلوك تشين، تتيح للمستخدمين التوقيع بالاسم الكامل وشراء الأصول الرقمية الفريدة على الإنترنت. كما تم استخدام هذه التقنية منذ إطلاقها لشراء جميع أنواع الأصول بدءاً من الرموز التعبيرية (Emoji) وحتى الأعمال الفنية بكل سهولة وبساطة.

ويُعد العمل الفني الرقمي للفنان بيبل، الذي بيع بمبلغ 69 مليون دولار أمريكي، أحد أشهر مبيعات هذا الفن؛ إلى جانب التغريدة الأولى لجاك دورسي، مؤسس تويتر، والتي بيعت بأكثر من ثلاثة ملايين دولار أمريكي.

وتلتزم المنصة بممارسات الاستدامة، ما دفعها لاستخدام نظام بلوك تشين الخاص بمؤسسة تيزوس؛ النظام الآمن ومفتوح المصدر الذي يتم تحديثه باستمرار. ويعد هذا النظام فعالاً للغاية، كما يستخدم طاقةً أقل بمليوني مرة من المنصات الأخرى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نبيل السيد، الرئيس التنفيذي للمنصة: «يتمثل هدفنا في إنشاء أول وأكبر سوق للفنانين وعشاق الفن بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يتميز بأنه صديق للبيئة».

وبصورة أدق، في حين تستهلك المنصات الأخرى طاقةً تعادل استهلاك منزل عادي في أربعة أيام لإنشاء رموز غير قابلة للاستبدال؛ لا يحتاج تشكيل الرمز غير القابل للاستبدال في المنصة أكثر من كمية الطاقة المستهلكة لنشر تغريدة على تويتر.

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