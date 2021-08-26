الإمارات الثالثة عالمياً في الاستثمار بالمشروعات الجديدة

المصدر: دبي- سيد صالح

حققت دولة الإمارات قفزة كبيرة على مؤشر «غرينفيلد برفورمانس» لعام 2021، من مجلة «إف دي آي انتليجنس» البريطانية ويرصد المؤشر بصفة سنوية أفضل المواقع الاستثمارية على مستوى العالم بالنسبة إلى حجم اقتصادها فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ مشروعات جديدة وغير مطروقة من داخل كل موقع وليس لاستكمال مشروعات قائمة بالفعل.

وصعدت الإمارات إلى المركز الثالث عالمياً مقارنة مع 12 في إصدار العام الماضي من المؤشر وقفزت 9 مراكز في غضون عام واحد فقط كما احتفظت الدولة هذا العام بصدارتها الإقليمية للمؤشر.

ووفقاً لتقرير «إف دي آي انتليجنس» وأرفقته بإصدار هذا العام من المؤشر، فإن هذه القفزة الهائلة التي حققتها الإمارات في غضون عام واحد فقط تُعزى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة في قطاعي البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات حيث شهدت35 % زيادة في القطاعين على مدار العام الماضي.

ونالت الإمارات رصيداً إجمالياً 11.7 على مؤشر هذا العام ما منحها المركز الثالث ولم تتفوق عليها سوى كوستاريكا التي نالت المركز الأول برصيد 11.4 ثم لتوانيا التي حلت ثانية برصيد 8.3.

وتفوقت الإمارات على سنغافورة التي جاءت في المركز الرابع برصيد 6.20 أستونيا الخامسة برصيد 6.12.

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