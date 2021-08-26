سياحة الإمارات تتجاوز المعدلات العالمية

المصدر: دبي- سيد صالح

تفوق أداء قطاع السياحة الإمارات، خلال النصف الأول من 2021 على المعدلات العالمية، التي تشير إلى التراجع في وصول الأفواج السياحية، ومعدلات الإشغال الفندقي، بحسب تقرير «سي بي آر إي جروب»، أمس، الأمريكية للاستشارات العقارية والخدمات الاستثمارية.

وتوقع التقرير آفاقاً إيجابية لأداء قطاع الضيافة بالإمارات في ضوء مُضي الدولة قُدُماً في برنامج تطعيم سكانها باللقاحات المُضادة للجائحة، إلى جانب استضافة «إكسبو 2020 دبي» أول أكتوبر، وأن يُسهم القطاع في اقتصاد الإمارات، بقيمة تُقدر بنحو 280.6 مليار درهم بحلول عام 2028.

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