«إمباور»: صفقة استحواذ ثانية الأكبر في العالم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تتجه مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) ومقرها دبي، لإبرام صفقة استحواذ جديدة، وتزويد خدمات تبريد المناطق لواحد من أضخم المشروعات العمرانية في الإمارة ويتوقع أن تكون الأكبر من نوعها عالمياً وتعد الصفقة المرتقبة، الثانية التي تبرمها «إمباور» في غضون أسبوع، إذ استحوذت قبل 3 أيام على كامل وحدات تبريد مناطق مشروعات نخيل العقارية، بقيمة 860 مليون درهم، وبطاقة تبريد إجمالية 110.000 طن تبريد عبر 19 محطة في مختلف مشروعات نخيل، وتخدم 18.000 متعامل في 17 مشروعاً رئيساً.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» لـ «البيان»، بأن الصفقة ستكون في دبي وأن الإعلان عن تفاصيلها سيكون خلال أيام وألمح إلى أن قيمتها مليارية وسيجري تمويلها ذاتياً وعبر تحالف بنكي محلي وعالمي.

ويشهد سوق صناعة تبريد المناطق المحلي، تنافساً بين مزودي خدمات تبريد، وتخلل ذلك صفقات استحواذ، تجاوزت 5.1 مليارات درهم، إذ أعلنت «إعمار العقارية» و«تبريد»، عن امتياز حصري طويل الأمد بـ 2.48 مليار درهم، فضلاً عن استحواذ «تبريد» على «السعديات كولينغ»، و«السعديات لتبريد المناطق» بـ 963 مليون درهم، وسبقها استحواذ «إمباور» على «بالم يوتيليتيز» و«بالم ديستريكت كولينغ»، بـ 1.83 مليار درهم وأعقبتها الأسبوع الماضي، بالاستحواذ على أنشطة تبريد نخيل العقارية بـ 860 مليون درهم.

ويعكس تسارع صفقات الاستحواذ النوعية، ازدهار بيئة الأعمال في دبي، وتنوع عدد صفقات الاستحواذ في كافة المجالات تجسيداً حياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثلة بالبشرى التي زفها صاحب السمو قبل أيام، بقوله «إن الجميع في دبي ينجح ويربح، وإن القادم دائماً أجمل وأعظم».

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