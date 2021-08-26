«أدنيك» تستعد لاستقبال موسم حافل بالمعارض والمؤتمرات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» عن جاهزيتها لإقامة واستضافة موسم حافل بالفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، التي ستقام خلال الفترة المقبلة من العام 2021.

وتضم أجندة الفعاليات مجموعة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مختلف القطاعات، والتي من المنتظر أن تستقبل طيفاً واسعاً من الشركات والزوار والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وقال خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»: إن الثقة الكبيرة التي تتمتع بها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض من قبل شركائها على الصعيدين المحلي والدولي يعد تتويجاً للجهود، التي بذلتها «أدنيك» في الفترة الماضية لقيادة العودة الآمنة لقطاع سياحة الأعمال، وتدشين مرحلة التعافي من الظروف الاستثنائية، التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية.

وأوضح القبيسي أن «أدنيك» ستواصل دورها الريادي في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي وجهة عالمية لقطاع سياحة الأعمال، حيث يعكس تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات المرتقبة، جاهزية الشركة لاستقبال الزوار والجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، حيث ستعمل «أدنيك» بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على إنجاح هذه الفعاليات وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد حرص الشركة على تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها ضمان صحة وسلامة الزوار والعارضين، وذلك في إطار سعيها الدائم لتوفير بيئة عمل واثقة وآمنة، قادرة على تلبية وتجاوز تطلعاتهم، وفق أعلى المعايير العالمية المتخصصة.

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