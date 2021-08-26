26 جناحاً و80 ثقافة تتألّق في الموسم 26 للقرية العالمية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن مشاركة 26 جناحاً في الموسم 26 المقبل، لتقديم تجربة تسوق فريدة على مستوى العالم والمنطقة، وتعدّ هذه الأجنحة من الركائز الأساسية، التي تعزز مكانة الوجهة وريادتها العالمية، مع مجموعة من المنتجات المميزة والبضائع، التي تجسّد ثقافات الشعوب وحضارات العالم على اتساعه، وتجذب ملايين الضيوف في كل موسم، للاستماع بروائع تبقى في البال، وسيشهد الموسم المقبل استضافة الآلاف من منافذ البيع الجديدة، بالإضافة إلى تلك المفضلة لدى الضيوف، لاستعراض البضائع والحرف اليدوية والهدايا التذكارية، التي تمثل أكثر من 80 ثقافة عالمية.

وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بتجارب مميزة، في فصل جديد عبر المسيرة التطورية للقرية العالمية، مع افتتاح جناح العراق الجديد، الذي سيوفر تجربة فريدة لتسوق المنتجات العراقية ذات الشعبية الواسعة في المنطقة.

تستضيف أجنحة القرية العالمية في كل موسم الآلاف من الحرفيين وروّاد الأعمال والفنانين من جميع أنحاء العالم، ليقدموا للضيوف تجارب ثقافية مبدعة وأصيلة تنقلهم في جولة حول العالم.

كما تعتبر تجربة التسوق للمنتجات الأصيلة والفريدة والاستمتاع بأروع بالأجواء الثقافية المميزة أحد أكثر عوامل الجذب التي تبهر الضيوف كل عام، ويحرص فريق القرية العالمية دائماً على متابعة كل ما هو جديد وفريد والتعاون مع الشركاء المحليّين والعالميين، لتوفير تجارب تثري تجارب الضيوف، ومن المؤكد أن افتتاح جناح العراق سيعزز سعادة الضيوف مع مجموعة واسعة من المنتجات، التي تسلّط الضوء على الثقافة الغنية للبلاد.

من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للقرية العالمية يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، ويمكن للضيوف الراغبين بزيارتها بأسلوب كبار الشخصيات شراء باقات كبار الشخصيات، التي ستتوفر للبيع حصرياً عن طريق المتجر الإلكتروني لفيرجين ميجاستور ابتداء من 4 سبتمبر.

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