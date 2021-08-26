«اتحاد الغرف» يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكونغو الديمقراطية

المصدر: (دبي - وام)

أكد كريستوف لوتوندولا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية حرص بلاده على التعلم من النموذج الاقتصادي في دولة الإمارات عن طريق نقل المعرفة والخبرات الفنية الإماراتية في جميع المجالات سواء الاقتصادية والتجارية والإدارية لنظرائهم في الكونغو وحرص بلاده على جذب الاستثمارات الإماراتية.. مبدياً إعجابه الشديد بالنموذج الاقتصادي الناجح في الدولة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في مكتب اتحاد الغرف بدبي بحضور الوفد المرافق له وهزاع محمد خرصان القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية رواندا وسفير غير مقيم لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح الوزير الكونغولي أن اللقاء مع اتحاد الغرف في الدولة يهدف لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعتبر أحد أكبر الدول الأفريقية مساحة وتتميز بموقعها المميز ومواردها المتنوعة.

من جهته أكد حميد محمد بن سالم حرص غرف الدولة على تعزيز علاقاتها التجارية مع كل الغرف التجارية ومجتمعات الأعمال في دول العالم، بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات ونظرائهم، خصوصاً في القارة الأفريقية، وفتح قنوات اتصال بينهما لتعزيز المزيد من التعاون وعقد الشراكات الاقتصاد

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