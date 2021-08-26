ائتلاف عالمي يضم «مبادلة» يستحوذ على حصة في شركة كورية جنوبية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن ائتلاف بقيادة مجموعة «سي بي سي»، أمس، استحواذه على حصة 46.9% في شركة «هيوغل إنك - هيوغل»، من شركة «بين كابيتال»، حيث تُقدّر القيمة السوقية لشركة «هيوغل» بحوالي 2.5 مليار دولار.

وقال الدكتور مايكل كيونغ، المدير التنفيذي، رئيس قسم أمريكا الشمالية وكوريا في «سي بي سي»: «نحن سعداء باستثمار هذه الفرصة المميزة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين «مبادلة» و«جي إس» و«آي إم إم». وتُمثّل هذه الصفقة نقطة بداية لدخول «سي بي سي» مجال الطب التجميلي على المستوى العالمي، بالإضافة إلى مجالات اهتمامنا الحالية، التي تشمل الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية والخدمات.

ونحن واثقون من أن «هيوغل» الكورية، سوف تستفيد من وجودنا القوي في الأسواق العالمية؛ لتؤسس لنفسها مكانة عالمية في مجال الطب التجميلي عبر توسيع نشاطها، ليشمل أوروبا والولايات المتحدة والصين وبقية دول العالم. وسوف تواصل «سي بي سي» تطوير محفظتها الاستثمارية العالمية في قطاع الرعاية الصحية بدعم قوي من شركائنا الدوليين».

مسيرة نمو

وقالت كاميلا لانغويلي، رئيس وحدة علوم الحياة في «مبادلة»: «نتطلع للمشاركة في مسيرة نمو شركة «هيوغل» بالتعاون مع «سي بي سي» و«جي إس» و«آي إم إم»، وهي فرصة جيدة لتعزيز دخول وحدة علوم الحياة في «مبادلة» إلى قارة آسيا، إلى جانب زملائنا من فريق برنامج الاستثمار في الصين التابع لـ«مبادلة»، الذين لديهم حضور فعلي في الصين، وعلاقة ممتدة مع «سي بي سي».

وسوف نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في الائتلاف للاستفادة من شبكة علاقاتنا لدعم استراتيجية «هيوغل»، التي تتطلع لأن تصبح شركة عالمية رائدة في مجال الطب التجميلي».

يُذكر أن شركة «مورغان ستانلي» سوف تتولى مهمة الاستشاري الحصري للائتلاف فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ.

شركاء

يضم الائتلاف العالمي «مبادلة»، شركة الاستثمار السيادي بأبوظبي؛ و«سي بي سي»، أكبر شركة بآسيا في الاستثمار بالرعاية الصحية، مقرها سنغافورة؛ و«جي إس هولدينغز كورب - «جي إس»، واحدة من أبرز مجموعات الأعمال بكوريا الجنوبية، وتُصنّف السابعة بإجمالي العائدات، والثامنة بقيمة الأصول؛ و«آي إم إم»، شركة كورية تستثمر بمختلف فئات الأصول، مثل الدعم والتمويل والبنية التحتية والشركات الناشئة.

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