523 ملياراً استثمارات البنوك الوطنية بنهاية يونيو

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت إحصاءات المصرف المركزي، أمس، عن ارتفاع استثمارات البنوك على أساس شهري وسنوي، مع تخطي رصيدها التراكمي حاجز 523 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، لتواصل تسجيل مستويات تاريخية على مؤشر وفرة السيولة مع عودة النشاط الاقتصادي بقوة بعد انحسار تداعيات «كوفيد 19». وبيّنت الإحصاءات أن استثمارات البنوك وصلت إلى 523.1 مليار درهم، بنمو 24% على أساس سنوي، وبارتفاع 0.6% على أساس شهري، فيما زادت 15% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 455.8 ملياراً ديسمبر الماضي.

سندات الدين

واستحوذت الاستثمارات في سندات الدين على النصيب الأكبر، بواقع 58.2% إلى 304.2 مليارات درهم بزيادة على أساس سنوي 15.3%، وبانخفاض على أساس شهري 0.13%. وبلغت حصة استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 30.7% مع بلوغها 160.8 ملياراً، بزيادة على أساس سنوي 60%، و0.9% على أساس شهري.

أسهم

ورفعت البنوك استثماراتها في الأسهم إلى 12 مليار درهم بزيادة 36.4% على أساس سنوي بـ3.2 مليارات، و25% على أساس شهري بـ2.4 ملياراً، ونمت بالنصف الأول 2.8 ملياراً بـ30.4%. وبلغت استثمارات البنوك الأخرى 46.1 مليار درهم، بانخفاض 6.5% على أساس سنوي، وبتراجع 1.07% على أساس شهري، فيما زادت 3.13% منذ بداية العام.

بنوك تقليدية

وبلغت أصول البنوك التقليدية في الدولة 2.607 تريليون درهم، بزيادة 0.8% على أساس شهري، مقابل 2.586 تريليون في سابقه مايو، وبلغت أصول البنوك الإسلامية 601.5 مليار، بارتفاع شهري 0.92%، مقارنةً مع 596 ملياراً بالفترة المقابلة. ووصل إجمالي ائتمان البنوك التقليدية إلى 1.382 تريليون، بزيادة شهرية 1.2%، وسجلت الودائع المصرفية 1.48 تريليون بنمو شهري 1.9%. وبلغ ائتمان المصارف الإسلامية 387.3 ملياراً، بارتفاع شهري 0.3%، وسجلت الودائع 428.1 ملياراً بزيادة 1.7%.

بنوك وطنية

وبلغت أصول البنوك الوطنية 2.808 تريليون، بزيادة شهرية 1.3%، مقابل 2.771 تريليون في سابقه مايو، وبلغت أصول البنوك الأجنبية 399.9 مليار، بانخفاض شهري 2.5%، مقابل 410.3 مليارات في مايو الماضي.

ووصل إجمالي ائتمان البنوك الوطنية إلى 1.595 تريليون، بزيادة 1.3% على أساس شهري، فيما سجلت الودائع المصرفية نحو 1.686 تريليون بنمو شهري 2.3%. وبلغ ائتمان البنوك الإسلامية 174 ملياراً، بانخفاض 1% على أساس شهري، وسجلت الودائع 222.6 ملياراً، بتراجع 1.5%.

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