نكسانز للاتصالات والبيانات تتوسع من دبي بافتتاح مكتب بالسعودية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت نكسانز للاتصالات والبيانات، مزود حلول البنية التحتية المتكاملة للشبكات ومقرها الإقليمي دبي، عن افتتاح مكتبها بالمروج في العاصمة السعودية الرياض، وتلك الخطوة تعزز تواجد الشركة في المنطقة وتقربها أكثر من عملائها وشركاء قنواتها.

ويمثل هذا التوسع تطورًا طبيعيًا لاستراتيجية النمو التي تنتهجها الشركة لتقديم خدمات أفضل وأكثر تخصصًا لعملائها في المملكة العربية السعودية والمنطقة، بما في ذلك أحدث حلول كابلات الفايبر وكابلات النحاس الهيكلية وحلول مراكز البيانات وحلولها للتوصيل عبر ألياف الفايبر إلى المكاتب FTTO.

وبالتزامن مع ارتفاع الطلب على حلول الشبكات المرنة والقابلة للتوسع في المباني التجارية والمكتبية والبنية التحتية للمطارات والرعاية الصحية، إلى جانب مراكز البيانات، تهتم الشركات كذلك بالاستدامة المستقبلية والبصمة الكربونية لها.

وتواصل نكسانز البحث عن مزيد من فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط فيما تعزز مكانتها كشريك موثوق لمشاريع شبكات LAN ومراكز البيانات بالمنطقة.

في هذه المناسبة قال عرفات غالب يوسف، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا لدى نكسانز لحلول شبكات البيانات: «يزداد تواجد قوى العمل الهجينة في المنطقة وفي المملكة العربية السعودية، ليكون واقعًا ملموسًا في العام 2022 وما بعده، فيما أصبحت مراكز البيانات وأنظمة الشبكات التجارية الآن مطلبًا لمواكبة الطلب المتزايد على التغييرات – كاستخدام مزيد من التطبيقات وتقارب الشبكات.

ويتطلب هذا التحول المستمر اهتمامًا فوريًا بالبنية التحتية القائمة والتخطيط المسبق للتغييرات».

وأضاف: «نتوقع عودة أنظمة مراكز البيانات للنمو خلال العامين المقبلين، وبافتتاح مكتب نكسانز لحلول شبكات البيانات في الرياض، فإننا نعزز مكانتنا وقدرتنا على توفير الحلول التي تدعم التحول الرقم ونمو فرق العمل الهجينة».

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