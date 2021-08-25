"أدنيك" تستعد لاستقبال موسم حافل بالمعارض والمؤتمرات

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" عن جاهزيتها لإقامة واستضافة موسم حافل بالفعاليات المحلية والإقليمية والدولية التي ستقام خلال الفترة المقبلة من العام 2021.

وتضم أجندة الفعاليات مجموعة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مختلف القطاعات، والتي من المنتظر أن تستقبل طيفاً واسعاً من الشركات والزوار والخبراء من جميع أنحاء العالم .

وقال خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" إن الثقة الكبيرة التي تتمتع بها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض من قبل شركائها على الصعيدين المحلي والدولي يعد تتويجاً للجهود التي بذلتها أدنيك في الفترة الماضية لقيادة العودة الآمنة لقطاع سياحة الأعمال، وتدشين مرحلة التعافي من الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية.

وأوضح القبيسي أن أدنيك ستواصل دورها الريادي في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية لقطاع سياحة الأعمال، حيث يعكس تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات المرتقبة، جاهزية الشركة لاستقبال الزوار والجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، حيث ستعمل أدنيك بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على إنجاح هذه الفعاليات وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد حرص الشركة على تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية التي من شأنها ضمان صحة وسلامة الزوار والعارضين، وذلك في إطار سعيها الدائم لتوفير بيئة عمل واثقة وآمنة، قادرة على تلبية وتجاوز تطلعاتهم وفق أعلى المعايير العالمية المتخصصة في هذا القطاع.

وتستضيف " أدنيك " اعتباراً من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبلين، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي سيشهد مشاركة العديد من الصقّارين والمهتمين بكل ما يرتبط بمجال الصيد والفروسية، فضلاً عن الحضور المميز للتجار والمشترين من جميع أنحاء العالم ومن دولة الإمارات وغيرها من دول المنطقة على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أنّ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يحتل مكانة بارزة على أجندة " أدنيك " باعتباره أضخم فعالية متخصصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتنظم "أدنيك" النسخة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب في الفترة بين 13 - 16 أكتوبر المقبل؛ حيث يُوفر المعرض، المختص باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدات صيد الأسماك، منصة مثالية لاستكشاف أحدث نشاطات الترفيه البحري والرياضات المائية في أبوظبي، مع مجموعةٍ متنوعة من الفعاليات المائية لمختلف أفراد المجتمع.

وينطلق معرض أبوظبي الدولي للساعات والمجوهرات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أيضاً بين 26-30 أكتوبر 2021، حيث تستقطب الفعالية الآلاف من عشاق المجوهرات في الإمارات والمنطقة للاطلاع على أشهر العلامات والتصاميم الجديدة للساعات والمجوهرات من جميع أنحاء العالم.

وتستضيف أدنيك في الفترة بين 27 - 29 أكتوبر أيضاً معرض توظيف بالتزامن مع معرض نجاح للتعليم والتدريب، الذي يُعتبر الآن وبعد 15 عاماً على انطلاقته الأولى الفعالية الرائدة والأكثر شمولية لتوطين الوظائف في دولة الإمارات.

وتهدف الدورة الرابعة عشرة من المعرض التي تستمر ثلاثة أيام إلى توفير قنوات للتواصل بين الكفاءات المؤهَّلة والباحثين عن فرص عمل مع مسؤولي التوظيف من المؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص.

إلى ذلك، يُعد معرض نجاح للتعليم والتدريب من الفعاليات الرائدة في مجال التعليم العالي؛ إذ يهدف إلى دعم الجامعات العالمية على مدار العام ومساعدتها على التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور ومعلمي المدارس والمستشارين من جميع أنحاء المنطقة والتفاعل معهم.

وفي الفترة من 15 - 18 نوفمبر المقبل، تستضيف أدنيك معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي تُنظمه شركة دي إم جي للفعاليات، ويُعد من أكثر الفعاليات العالمية تأثيراً على مستوى القطاع، حيث يجمع بين أضخم الشركات والخبراء في مجالات النفط والغاز والطاقة بحضور شخصي، لتحديد فرص الارتقاء بقطاع الطاقة الآخذ بالتطور والبحث بشأنها.

ويعود معرض VIV MEA التجاري الدولي المتخصص بصناعة الأعلاف والأغذية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يقام خلال الفترة من 23 - 25 نوفمبر المقبل.

كما تستضيف "أدنيك" المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية "جيفا" يومي 23 و24 نوفمبر، ويُعد جيفا أضخم مؤتمر ومعرض يركز على الابتكارات في مجالات الزراعة المستدامة وما تتضمنه من مختلف أنواع المنتجات الغذائية في المنطقة.

من ناحية أخرى، ينطلق منتدى الاجتماعات والحوافز الأوروبي بدورته الشتوية 2021 بين 6-8 ديسمبر المقبل، لتجمع مختلف المهتمين من قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مدى أربعة أيام من الاجتماعات واللقاءات التجارية المشوقة.

وتنظم "أدنيك" معرض سيال الشرق الأوسط 2021، أضخم معرض مختص في قطاعات الأغذية والمشروبات والضيافة في منطقة الشرق الأوسط، بين 7-9 ديسمبر 2021.

ويُعتبر المعرض منصة مثالية تجمع بين قطاعات التجزئة والخدمات الغذائية والمشروبات تحت سقف واحد والترحيب بآلاف الأخصائيين، بما فيهم باقة من كبار الشخصيات والمشترين.

وتنطلق أنشطة معرض أبوظبي الدولي للتمور، الفعالية الوحيدة من نوعها في العالم من حيث تخصصها الحصري بتجارة التمور، بالتزامن مع معرض سيال الشرق الأوسط في الفترة بين 7-9 ديسمبر.

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