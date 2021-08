الخمسة الكبار ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي 12 سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض الخمسة الكبار عن زيادة الترويج للأبنية الذكية خلال الحدث هذا العام، مما يمثل تحولًا إيجابيًا نحو الرقمنة في قطاع المنطقة، باعتباره الحدث الحضوري الوحيد الذي يربط مجتمع البناء العالمي في عام 2021، حيث يعد معرض يعد معرض الخمسة الكبار كمنصة حيوية لتطوير الصناعة في أعقاب جائحة كوفيد-19.

كشف منظمو المعرض قبيل انطلاق فعالياته عن وجود مشاريع بقيمة 2.39 تريليون دولار مخطط لها ولم يتم منحها بعد في دول مجلس التعاون الخليجي وتبلغ قيمتها 1.56 تريليون دولار، ويمثل قطاع البناء وحده 65٪ من المشاريع المستقبلية، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن لشركة ميد بروجكتس، الشريك في بيانات المشاريع والذكاء لـمعرض الخمسة الكبار على الرغم من الاضطرابات والصعوبات القصيرة المدى الناجمة عن جائحة " كوفيد-19 فإنه لا تزال التوقعات الطويلة المدى للسوق إيجابية إلى حد كبير.

وبهذه المناسبة، قالت جوزين هيمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض الخمسة الكبار:" توفر هذه الأرقام فرصًا هائلة لاعتماد وتبني التكنولوجيا والأنظمة الجديدة في السوق، حيث تنص على أن "قطاع البناء هو مساهم حيوي في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة والأبنية الذكية مهيّئة جيداً للمساهمة في دفع عجلة تعافي وانتعاش القطاع في أعقاب جائحة كوفيد-19".

وأضافت هيمانز قائلة: "تحتاج الصناعة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الاستفادة من زيادة الكفاءة والاستدامة والجودة المحسنة التي توفرها التقنيات الجديدة، ولهذا السبب يسلط معرض الخمسة الكبار الضوء على التكنولوجيا هذا العام من خلال مجموعة كبيرة من الميزات المخصصة لتعزيز التحول الرقمي للصناعة".

هذا ومن المقرر افتتاح معرض The Big 5 في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر 2021 في مركز دبي التجاري العالمي، وهو يركز على التكنولوجيا من خلال عرضه الواسع لعروض المنتجات والقمم الرفيعة المستوى والمحادثات المعتمدة المجانية بما في ذلك عالم البناء الرقمي الجديد كليًا والمباني الذكية وقطاعات المنتجات الخارجية والمعيارية ومدينة الشركات الناشئة وقمة تقنيات المستقبل في الإنشاءات الحصرية.

بدوره قال الدكتور أنس باتاو، المتحدث في قمة تقنيات المستقبل في الإنشاءات ومدير مركز التميز في البناء الذكي بجامعة هيريوت وات: "إن جائحة كوفيد-19 قد تسببت بإجبار الصناعة على التباطؤ وأتاحت الفرصة للتفكير في التحسينات المطلوبة للبناء التي من شأنها أن تساهم في تعافي وانتعاش الصناعة بشكل أسرع وأفضل".

وأضاف الدكتور باتاو قائلاً: " أصبحت ممارسات البناء الذكية مهمة بشكل خاص مثل استخدام التقنيات الرقمية، وذلك بالتزامن مع نمو صناعة البناء على مدى الأشهر القليلة الماضية لأنها ستسرع وتؤتمت الطريقة التي نصمم ونبني ونعمل بها. في الواقع، يقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الرقمنة على نطاق واسع يمكن أن توفر مدخرات تتراوح بين 700 مليار دولار أمريكي إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي في صناعات التصميم والهندسة والبناء في غضون عشر سنوات".

تشمل قائمة مؤتمرات القمة الرفيعة المستوى في معرض الخمسة الكبار لهذا العام كلاً من: القمة العالمية المرتقبة لقادة البناء، وقمة مستقبل الواجهات وقمة FutureTech Construction (قمة تقنيات المستقبل في الإنشاءات) وكلها مصممة لتسليط الضوء على آخر التطورات الحاسمة في قطاع البناء، والتي تغطي جميع الجوانب ابتداءً من الواجهات إلى تكنولوجيا البناء مع استكشاف الفرص الطويلة الأمد في المستقبل، كما ستستمر سلسلة محادثات معتمدة للتطوير المهني المستمر في هذا الحدث مع انعقاد 70 طاولة مستديرة وورشة عمل تغطي فيها موضوعات الصناعة الحيوية.

هذا وقد أكد أكبر حدث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأكثرها تأثيرًا في صناعة البناء حتى الآن احتفالًا بمرور 42 عامًا على انطلاقه مشاركة أكثر من 1000 عارض محلي ودولي من 45 دولة و20 جناحاً وطنياً، كما سيتم إقامة نسخة افتراضية للحدث عبر الانترنت بهدف تسهيل الاجتماعات الوظيفة الإضافية التي ستساعد المؤسسات على بدء أعمالها أينما كان موقعها.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض The Big 5، التي تنظّمه شركة دي إم جي إيفنتس، ستنعقد فعالياته في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر 2021 بمركز دبي التجاري العالمي جنباً إلى جنب مع 9 معارض متخصصة أخرى وهي: معرض The Big 5 Heavy، ومعرض Middle East Concrete، ومعرض HVAC R Expo، ومعرض Middle East Stone، ومعرض The Big 5 Solar، ومعرض Urban Design & Landscape Expo ومعرض Windows, Doors & Facades ومعرض Gulf Glass ومعرض FM Expo

يتم دعم الفعاليات من قبل كلاً من: الراعي الماسي للحدث Schüco والراعي البلاتيني للحدث الشركة السعودية للصادرات والراعي الذهبي للحدث Alumil وشريك عمليات السحب AKFA وشريك الخرسانة MASA و Pavers Raknor وشريك الإضاءة Lumo والراعي الذهبي لجلسات نقاش إدارة المرافق شنايدر إلكتريك والشريك الداعم للمؤسسات اليونانية والشريك الداعم لمركز التميز لجامعة هيريوت وات في مجال الإنشاءات الذكية.

